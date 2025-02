Criptomonedas se desploman tras hackeo millonario en Bybit: Pérdidas de US$ 1.400 millones

- Publicidad -

La criptomoneda experimentó una caída significativa hoy, luego de conocerse el hackeo de uno de los exchanges más relevantes del mercado, Bybit, que provocó pérdidas por un valor aproximado de US$ 1.400 millones. Este ataque a la plataforma, que comprometió principalmente Ethereum, golpeó con fuerza la cotización de Bitcoin, la moneda digital más importante.

El precio de Bitcoin sufrió una brusca caída, pasando de los US$ 98.500 a los US$ 95.600 en apenas unos minutos, lo que representa un fuerte revés para los inversores que esperaban una recuperación antes de marzo. Este hackeo a Bybit se suma a una serie de eventos negativos que ha enfrentado la industria cripto en lo que va de febrero, incluido el escándalo del $LIBRA, que involucró al presidente Javier Milei y causó pérdidas superiores a los US$ 100 millones.

El impacto también se reflejó en otras criptomonedas. Ethereum (ETH) experimentó una caída del 4,3%, alcanzando los US$ 2.630, mientras que BNB, la moneda de Binance, perdió un 3,12%, ubicándose en los US$ 635. Además, el impacto de la inflación en los Estados Unidos, que resultó ser mayor de lo esperado, mantiene a los inversores en alerta. La expectativa de posibles aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal podría generar un traslado de capitales desde el mercado cripto hacia inversiones tradicionales de menor riesgo. (Agencia OPI Santa Cruz)