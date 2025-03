Pablo Grasso hace campaña cediendo maquinarias de la municipalidad de Río Gallegos a estancias de amigos

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, está en campaña política desde hace tiempo. Y no estaría mal si esa campaña la hiciera con recursos propios o partidarios, pero el representante kirchnerista utiliza los bienes del Estado para tal fin y eso, no solo merece una nota nuestra para hacer público el tema, sino que necesitaría de la intervención de oficio de un Fiscal (que en esta provincia, cuando se trata de juzgar a políticos y sus corruptelas, no hay), que pida explicaciones y aplique la ley que debería ser igual para todos (¿?).

Tampoco hay concejales de Río Gallegos a los que se les despierte la inquietud de saber en función de qué beneficio para Río Gallegos, Pablo Grasso cede camiones de recolección a otros municipios y como en el caso que hoy señalamos, maquinaria pesada para arreglar caminos de una estancia del Lago Argentino a cientos de kilómetros de esta capital.

Un concejal bondadoso

De acuerdo a documentación a la que tuvimos acceso, el concejal de Gobernador Gregores Gastón Aguilar (FPV), quien es integrante del armado político provincial/electoral de Pablo Grasso, en plena campaña de captación de votos en distintas localidades de Santa Cruz, el día 13 de marzo 2025, le elevó una nota (012/25) a la Intendente de Gobernador Gregores, Carina Judith Bosso, “ofreciéndole el servicio de maquinarias de la Municipalidad de Río Gallegos “con el fin de que puedan realizar trabajos en la Estancia La Flora”, ubicada en el Dpto del Lago Argentino, que padeció inundaciones, lo cual dejó inhabilitadas partes de los caminos internos del campo.

Remarca el concejal de Gobernador Gregores, que las inundaciones han generado “daños significativos” en la mencionada estancia y en el escrito señala “En ese sentido, pongo a disposición, cualquier solicitud de emergencia que su administración considere necesario, con el fin de llevar a cabo tareas de limpieza, desagüe y mantenimiento que permitan restaurar las zonas afectadas”.

El concejal de Gobernador Gregores Gastón Aguilar

El concejal Aguilar prosigue “…estamos a disposición para colaborar en cualquier requerimiento relacionado con Educación y salud en nuestra localidad…” y en otro párrafo agrega “Estoy comprometido a colaborar y asegurar que los recursos están disponibles para atender las necesidades urgentes que puedan surgir…”

Pablo Grasso hace campaña cediendo maquinarias de la municipalidad de Río Gallegos a estancias de amigos

Un par de sinvergüenzas

Cualquier vecino de Río Gallegos que lea esto, sin duda va a sentirse movilizado e indignado, porque mientras el intendente Pablo Grasso sube más del 350% los impuestos, cobra el reasfaltado (ilegalmente) a los frentistas de esta capital, con el patrimonio de la ciudad, hace campaña política, ofrece los recursos de nuestro municipio a otros intendentes para cooptarlos políticamente y sobre todo, utiliza personas ajenas a la ciudad (un concejal de Gobernador Gregores), que ofrece los bienes municipales como si fueran propios, mientras máquinas, vehículos y herramientas fueron adquiridos y son mantenidos con el esfuerzo y peculio de los habitantes de Río Gallegos.

Sin duda el concejal de Gobernador Gregores y el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso son dos sinvergüenzas, que abusan del poder y malversan fondos públicos, toda vez que a Gastón Aguilar se lo puede ver en videos grabados y publicados por él mismo, donde señala claramente que pertenece “al espacio político de Grasso” y como hemos señalado y constatado en este informe, ofrece y reparte los bienes del municipio de Río Gallegos, como si fueran de su propiedad. (Agencia OPI Santa Cruz)