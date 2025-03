El Presentismo docente fue enviado al Archivo. Una mala decisión del gobierno que paga el costo político por un error de principiante

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Ni el kirchnerismo en su apogeo, se animó a reimplantar en la provincia el presentismo docente, tal como intentó hacerlo el gobernador Vidal a través de un proyecto presentado por el diputado Santiago Aberastain denominado “Adicional Promoción Educativa” y acompañado por todo el SER como los diputados Claudia Barrientos, José Luis Quiroga, Fabiola Loreiro y Cristian Ojeda,

Finalmente hoy, el proyecto fue enviado a Archivo en la Cámara de Diputados por unanimidad, lo cual constituye una lápida definitiva para este grosero error político del Claudio Vidal, quien, sin ninguna duda y a esta altura podemos afirmarlo, carece de un cuerpo de asesores con visión y conocimiento político y manejo de las crisis.

No hay mayor fracaso político para el gobierno provincial que el de haber ingresado un proyecto de esta característica, visiblemente extorsivo y luego, decidir su retiro sin reconocer el error estratégico de haber actuado por imposición y no por negociación.

Extraño es que Claudio Vidal, hombre acostumbrado a lidiar con negociaciones de tipo gremial, no se haya sacado la camiseta de sindicalista y en vez de pensar como Gobernador, trató de doblegar por la fuerza al gremio docente, sin evaluar (desde su conocimiento práctico como ex dirigente sindical) que siempre se debe dejar abierta una puerta por donde se puedan descomprimir la tensiones antes de llegar al caos y la ruptura total.

Inexplicable

Santiago Aberastain ayer por Fm News, intentó “explicar” que el proyecto no es un presentismo, sino, un premio al docente que no falte. Una construcción semántica bastante vergonzosa por parte del diputado, porque no solo es a todas luces un engaño de tipo discursivo sino que pretende tomarnos a todos por idiotas. Y como si esto fuera poco explicó en News que la idea del proyecto fue “destrabar el conflicto y tener los chicos en las aulas” (¿?). Lo que dijo el legislador es tan contradictorio como ilógico.

La falta de criterio al momento de resolver la crisis, por parte del gobierno provincial, hizo que en vez de poner a este presentismo como posibilidad eventual de aplicación, lo intentara imponer concretamente y de manera inconsulta. Quizás el propósito lo consiguió porque la ADOSAC finalmente aceptó un arreglo que formalmente no se aleja mucho del ofrecimiento salarial inicial que hizo el Ejecutivo, solo se han acortado los tiempos, aunque deja afuera la parte pedagógica y de infraestructura escolar, sobre lo cual no se ha hablado públicamente; sin embargo, el costo político que implica dar marcha atrás en la decisión de una medida de este tipo, es una indisimulable pérdida de poder para el Ejecutivo.

El diputado del SER Santiago Aberastain

Ahora, tanto el gremio docente como el gobierno, quienes parecen haber fumado la pipa de la paz, deberán explicar de manera coherente por qué han tensado el conflicto a tal punto que el ciclo lectivo 2025 no ha podido arrancar en Santa Cruz y los chicos vuelven a tener más días de paro que de clases. No está claro por qué peleaban y qué discutían, si aún estando en una situación similar a la de hace una semana, ambas partes parecen decididas a dar por terminado el problema.

Celebramos el acuerdo, si ello implica la normalización de las clases, pero ambas partes deberán explicar, entonces, por qué fueron corresponsables de que a más de un mes y medio, Santa Cruz no haya arrancado efectivamente con su ciclo lectivo como corresponde y cumpliendo los 180 días de clases obligatorios. (Agencia OPI Santa Cruz)