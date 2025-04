Eliminan percepciones sobre compra de dólares para ahorro: ya no se aplicará el 30%

- Publicidad -

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció este lunes la eliminación del régimen de percepciones del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para la compra de moneda extranjera destinada a atesoramiento por parte de personas humanas. La medida, que fue dispuesta por el Gobierno nacional, quedó oficializada a través de la Resolución General 5672/25, publicada en el Boletín Oficial.

Según precisó ARCA, esta modificación rige exclusivamente para la adquisición de divisas con fines de ahorro o destino específico, y permitirá a los ciudadanos acceder al mercado oficial de cambios sin la retención del 30% que venía aplicándose como adelanto impositivo. Las operaciones podrán realizarse a través de las entidades financieras habilitadas por el Banco Central, sin restricciones ni percepciones fiscales adicionales por parte del organismo recaudador.

La medida marca un cambio significativo en el esquema de control fiscal aplicado a la compra de dólares para atesoramiento, que durante los últimos años estuvo sujeto a múltiples cargas impositivas en un intento por desalentar la demanda de divisas. Con esta decisión, el Gobierno busca descomprimir la presión sobre el tipo de cambio y fomentar una mayor transparencia en el mercado oficial.

No obstante, ARCA aclaró que esta flexibilización no alcanza a las operaciones en el exterior, que continuarán alcanzadas por el régimen de percepciones establecido en la Resolución General 5617. Esto incluye consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago equivalentes, así como la contratación de servicios turísticos o de transporte internacional y la adquisición de servicios brindados por proveedores no residentes.

Las nuevas disposiciones entran en vigencia de forma inmediata y serán aplicables a todas las operaciones de cambio realizadas a partir del día de la fecha, de acuerdo con lo informado por la agencia. (Agencia OPI Santa Cruz)