Un cliente del BBVA Río Gallegos sufrió una estafa bancaria mediante la cual le vaciaron la cuenta y la depositaron en la de otro cliente

El hecho que enunciamos en el título le ocurrió al señor Hugo Moyano, periodista, amigo y propietario del medio FM News de Río Gallegos. Nuestra cercanía nos permitió tener de primera mano detalles de lo ocurrido, documentación y el testimonio de nuestro colega, quien sufrió una descompensación cuando concurrió a hacer compras al Carrefour de esta capital y al pasar la tarjeta de débito, el posnet le tiró la leyenda “sin fondos” las tres o cuatro veces que la cajera intentó cobrar el importe de la compra.

Moyano disponía en esa cuenta fondos por 15 millones de pesos, dado que había tomado la precaución de tener la disponibilidad de suficiente para que el personal de la radio cobrara antes del 1° de mayo, sus respectivos salarios.

Un cliente del BBVA Río Gallegos sufrió una estafa bancaria mediante la cual le vaciaron la cuenta y la depositaron en otra cuenta

Ante la eventualidad de que se tratara de un error del sistema, Moyano concurrió a la sucursal de BBVA de Río Gallegos, planteó el problema y efectivamente la institución bancaria corroboró que se había efectuado una transferencia de su cuenta personal a otra cuenta del mismo banco en la sucursal 353 de Escobar (Pcia de Bs As) por $ 14.528.542,81 cuyo titular es Gabriel Agustín Valenzuela.

Realizada la verificación, no tratándose de una transferencia voluntaria de fondos de su parte, el damnificado le planteó al banco que no habiéndose corroborado un “hackeo” o fraude digital por medio de terceros que se hubieran apropiado de información personal como la clave de acceso o “token”, la única posibilidad existente es que dicha maniobra se hubiera realizado desde adentro del mismo banco, a través de algún empleado infiel, con acceso al sistema de seguridad de su cuenta.

De hecho, el propio Moyano pudo verificar que nunca recibió en su mail, la comunicación del banco por movimientos en su cuenta, algo que hoy está sistematizado por las entidades financieras, para que el titular de una cuenta esté informado al instante de cualquier movimiento que se produzca, con el fin de abortar posibles estafas ante la pérdida de tarjetas o vulneración de sus claves bancarias.

A raíz de esta anomalía que podría estar enmarcada en un fraude bancario, el colega realizó la correspondiente denuncia en la Comisaría Segunda de la ciudad y estudia con los abogados, interponer la medida judicial correspondiente a fin de establecer el origen del problema y el manejo interno que ha realizado el BBVA y lo que hará de aquí en más, respecto a la seguridad de las cuentas a su cargo.

Si no dan seguridad ¿Qué ofrecen?

Uno de los motivos que hacen que un banco sea mejor que otro, es la seguridad bancaria, todos aquellas herramientas que le brindan a sus clientes para asegurarle tranquilidad, previsión y seguridad en el manejo de sus fondos, resguardo de sus datos y los medios digitales de seguridad que proporcionan a sus cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, inversiones y tarjetas de créditos o de débitos. Cuando estos sistemas son vulnerados desde afuera, el banco debe corregir y ajustar esos sistemas de seguridad, pero cuando la vulnerabilidad viene de adentro del propio banco, el orden de la seguridad no pasa por una falla de seguridad, sino por la comisión de un delito.

Hugo Moyano recibió un mensaje “de tranquilidad” de parte de las autoridades del BBVA, de que el dinero se lo van a reintegrar a su cuenta “en unos días, una semana…”, pero no le aclaran si lo harán con los intereses correspondientes, teniendo en cuenta la mora diaria que cobran los bancos a los clientes cuando se atrasan en cuotas o descubiertos, son realmente importantes y no se pueden evadir. Por otro lado, obligan al damnificado a reponer 15 millones de pesos destinados al pago de sueldos o, de no tenerlos, atrasar el pago de salario de su empresa.

Una falla grave e imperdonable

Los bancos tienen en sus bases de datos toda la información personal, familiar y patrimonial de cada cliente, es decir, cuando se vulnera la seguridad de esos datos, dentro de la misma institución bancaria, la gravedad se multiplica considerablemente. Pensemos que la confianza en los bancos, se sustenta (como dijimos) por el nivel de seguridad que estos ofrecen.

Ahora bien, uno de los temas que tendría “resuelto” quien investigue (si es que alguien lo hace) es la trazabilidad de la operación, desde la cuenta de Hugo Moyano a la del cliente identificado como Gabriel Agustín Valenzuela de la sucursal del mismo banco en Escobar. Podrá establecer la identidad del destinatario y la justicia, con la colaboración del BBVA, deberá confirmar si existe alguna conexidad entre ésta persona en Escobar, con quien haya realizado, facilitado u operado el sistema desde la cuenta de Moyano, dado que cualquier intervención en el sistema queda absolutamente registrada en el software que utiliza la entidad bancaria, precisamente, para resguardar a sus clientes de cualquier tipo de estafa que pueda provenir de un empleado infiel de la entidad.

Si el BBVA no logra establecer la persona que originó el depósito-transferencia de la cuenta de Moyano en la sucursal de Río Gallegos a la de Escobar, posiblemente estaríamos ante una burda maniobra de encubrimiento. De no ser así, la institución bancaria tendrá que explicar el origen del “error” que se ha cometido.

Si, detectado el/los empleados que realizó la operación desde el sistema de la sucursal local, el banco no hace la denuncia penal correspondiente y no toma medidas inmediatas con el mismo, la responsabilidad institucional del banco, será aún mayor.

El colega ha puesto todo el tema en manos de sus abogados, como corresponde, porque muchos casos de estos fraudes son encubiertos cuando los dineros de las cuentas no son plenamente justificables, como sucede con otras cuentas en bancos donde hemos visto cómo se mueven fondos millonarios sin que se disparen los ROS ni haya reclamos judiciales, cuando suceden hechos como los descritos, porque los titulares de cuentas no lo denuncian.“Lo mío es claro y sin misterio. La plata que tenía destinada al pago de salarios y dado que esa cuenta la uso para pagar muchos gastos de la radio, desapareció de un momento a otro porque alguien, desde adentro del banco, le dio enter a una computadora y la transfirió a la cuenta de otro cliente del mismo banco fuera de la provincia”, manifestó Moyano y concluyó “El banco dijo que se ocupará del tema pero a mí no me conforman con eso. Acá debe haber una responsabilidad clara y concreta de quien haya hecho u ordenado que desde adentro del banco, salteando la seguridad del token y las claves que nos exigen para darle seguridad a nuestras cuentas, hayan vaciado mi cuenta y la hayan puesto en la cuenta de otro”. (Agencia OPI Santa Cruz)