La forma irrespetuosa en que un Jefe de Gabinete de un municipio de la cuenca se refiere a sus vecinos, con el fin de ahorrar dinero en nichos

(Por: Rubén Lasagno) – El Jefe de Gabinete de la municipalidad de 28 de Noviembre, es el señor Paulino Rodriguez, que secunda al Intendente de esa localidad Aldo Aravena un aliado K de Pablo Grasso, que en las elecciones generales del 2023 eyectó del municipio a Fernando Españón, ex intendente del actual gobernador Claudio Vidal y que en funciones como jefe comunal no dejó delito por cometer, como incumplir toda la orgánica municipal, desconocer al Concejo Deliberante, malversar fondos, abusar de su autoridad como intendente y cometer abusos sexuales reiterados, delitos por los cuales está denunciado penalmente y hoy como diputado provincial, el Ejecutivo y los diputados del SER lo encubren en la legislatura, demorando o negándose a producir su desafuero, tal como lo solicitó la justicia.

Es importante contextualizar el relato para entender que en 28 de Noviembre, solo cambiaron los nombres del intendente y algunos funcionarios, pero la forma de operar, administrar y disponer del poder, sigue siendo la misma que cuando estaba Españón al frente de la municipalidad.

Una alta fuente de esa municipalidad de la cuenca carbonífera, le hizo llegar a OPI un mensaje de Whatsapp que envió el señor Paulino Rodriguez (Jefe de Gabinete del intendente Aravena), a otra persona, en respuesta a una obra que había hecho presupuestar, para la construcción de seis nichos en el cementerio local.

Rodriguez, quien maneja los fondos del municipio, con una cartera de aproximadamente 13 mil millones de pesos de acuerdo al presupuesto 2025, le hace una devolución al supuesto constructor de nombre “Alberto” a quien no identifica y le rechaza la cotización de un millón de pesos por la construcción de cada nicho.

Hasta acá, todo se encuadraría en una conservación normal de puja por un precio, pero lo realmente llamativo es la forma en que Rodriguez ironiza sobre lo caro que representa la obra para la municipalidad y la forma en que alude despreciativamente a los vecinos de 28 de Noviembre como parte de esa ironía, quienes finalmente son los que le pagan el sueldo, como al resto de los funcionarios municipales, incluyendo el intendente.

En el audio se escucha a Paulino Rodriguez decir (SIC):

“Cómo estamos, (yo) Paulino… Alberto, vi la cotización. No, seis millones doscientos mil pesos por 6 nichos no puedo pagar; o sea, yo no digo que no sea lo que vale, pero 1 millón de pesos por nicho yo no lo recupero ni que se mueran todos los de 28 (de Noviembre). Es demasiado, no tengo esa plata, no te la podría pagar, ni fiado te la podría pagar. No, dejalo; que la gente se vaya a morir a (Río) Turbio… no, no dejalo Alberto, no hagamos nada… demasiado…”

Entre la soberbia y el desprecio

Seguramente, el funcionario tendrá toneladas de explicaciones para justificar lo que dijo, pero lamentablemente, en virtud de su investidura y en base al respeto que le debe a la comunidad, la cual ni siquiera lo eligió para que esté allí, porque en ese cargo lo puso el intendente Aravena, ni siquiera en una comunicación privada como ésta, se puede referir con tanta falta de respeto y de esa manera despectiva y despreciativa, a los vecinos a quienes les debe el sueldo que gana y de los cuales se burla en el dolor.

La frase “…no lo recupero ni que se mueran todos los de 28”, significa que el funcionario municipal, tiene de la gente de su pueblo, un índice valorativo muy bajo. En términos literales, lo que quiere decir Rodriguez es “seis millones doscientos mil pesos no lo valen todos los habitantes de 28 de Noviembre”.

Acto seguido, profundiza esta aberrante ofensa hacia su gente agregando “…que la gente se vaya a morir a Turbio”, forma discriminatoria, egoísta y poco humana de “mandar” a los vecinos para que ocasionen el gasto en otro lugar y la municipalidad de 28 de noviembre no enfrente un costo como el que alude la nota.

La forma irrespetuosa en que un Jefe de Gabinete de un municipio de la cuenca se refiere a sus vecinos, con el fin de ahorrar dinero en nichos

Las fuentes destacan la falta de empatía del funcionario municipal con los familiares de quienes deben atravesar momentos tan dolorosos como el de sepultar un padre o un hijo, mientras quien maneja el dinero público habla de sacarse el problema de encima, antes que darle una solución adecuada.

“Paulino Rodriguez es virtualmente el intendente en las sombras – aseguró nuestra fuente – es el que maneja y decide todo y no lo hace de ahora; fue el hombre que junto al ex intendente Darío Menna acompañaron a Matías Mazú en todos y cada de los chanchullos del Turco que sucedieron en el municipio de Turbio durante años y es quien decide hoy qué se paga y qué no o a quién dejan o echan en la municipalidad; el gremio depende de este personaje y está sentado en una caja de más de 13 mil millones de pesos para este año”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)