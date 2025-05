- Publicidad -

(Informe I) – National Security Enterprise SRL (NSE SRL) es la empresa extra provincial contratada de forma directa por el gobierno de Santa Cruz, para brindar seguridad en el Hospital Regional de Río Gallegos y hospitales del interior, para lo cual la provincia firmó un contrato mensual de más de 160 millones de pesos.

De acuerdo a la investigación realizada por OPI para reunir datos certeros de esta controvertida contratación oficial, resulta que la empresa de servicio fue crada en Buenos Aires el 5 de octubre del año 2022, tiene el CUIT 30-71786988-1 y posee domicilio en Av Ingeniero Huergo 949 Piso 4 de CABA. Inicialmente su objeto fue Actividades de servicio administrativo y apoyo y a partir del año 2023 su actividad provincial pasó a ser Servicios de Seguridad e investigación.

El 3 de abril del 2024, NSE SRL creó la sucursal en Río Gallegos declarando el domicilio de la filial en calle Bustamante 280 de la capital santacruceña, poniendo a cargo a Carlos Eduardo Marín. Sin duda, esta sucursal fue generada porque ya estaba pactado con el gobierno provincial, el ingreso de dicha empresa para proveer seguridad a los hospitales de Santa Cruz.

Posee 81 empleados en su plantilla, un endeudamiento bancario de solo $ 14.993,64 y si bien entre los meses 03/24 al 08/24, figuran normales los aportes a la Seguridad Social, desde el mes septiembre/24 al mes de marzo/25, los registros consultados indican que la empresa mantiene impagos los conceptos: Aportes de Seguros Social, Aporte de Obra Social y Contribución Patronal de Obra Social.

National Security Enterprise SRL es deudora previsional y la autoridad hospitalaria la justificó a pesar de las irregularidades detectadas

La cobertura social fue suscripta a través de Prevención Seguros (N° afiliado 5410704 y tiene como fecha de alta en la documentación de la ART el 04/05/2023.

Natalia Belén Basil se desempeña como “Gerente” y es la autorizada a firmar cheques junto con Tomás Federico Beltrame, nombrado también Gerente de la misma, por acta notarial del día 17 de mayo del año 2024.

De acuerdo a la información del Banco Central de la RA, en febrero 2025 National Security Enterprise SRL emitió dos (2) cheques sin fondos por un total de $ 4.800.000,00 y durante marzo/2025 libró cinco (5) cheques sin fondos por la suma total de $ 32.080.652,43.

Contrato “flojito de papeles”

NSE SRL fue contratada por la provincia bajo la modalidad de contratación directa para realizar vigilancia en el Hospital Regional, sin compulsa de precios y contradictoriamente en los días en que el Gobernador Claudio Vidal les pedía a las mineras y petroleras que contraten empresas y servicios de Santa Cruz.

El escándalo por las irregularidades, tanto en la contratación como en el funcionamiento y pago de los servicios por una suma de más de 160 millones de pesos mensuales, llegó a los medios nacionales y en ese momento, el departamento de prensa del gobierno salió a aclarar, pero oscureció.

Los primeros días de abril 2025 el comunicado del Gobierno tratando de explicar mal lo que debía comunicar bien, dejó más dudas que certezas y eso lo analizamos en una nota del día 6 de abril donde apuntamos que el mismo gobierno salió a negar que se tratara de una contratación directa, pero nunca especificó qué tipo de contratación de las tres vigentes en el ordenamiento contable de la provincia, se había usado en la oportunidad.

Allí el gobierno anunció que NSE SRL posee 58 empleados y de la documentación a la que tuvimos acceso sobre el propio expediente que el gobierno abrió a la misma, la empresa posee 81 dependientes.

En aquella comunicación, el gobierno provincial aclaraba “Desde que asumió el servicio de seguridad y vigilancia, la empresa también ha realizado inversiones, como la colocación de cámaras de seguridad, mejorando de esta manera el sistema de monitoreo del Hospital Regional de la ciudad capital”.

Inversión falsa que pagamos todos

En los sucesivos informes que vamos a realizar en el marco de la investigación que llevamos a cabo, nos encontramos que “las inversiones de la empresa” a las cuales alude el gobierno en aquella comunicación de hace unos meses, no son tales, pues tenemos en nuestro poder las factura por la compra y operación de esas cámaras, separadas o no incluidas dentro del contrato de 160 millones al Estado provincial, por lo tanto NSE SRL no invierte nada, lo paga la provincia.

Luego, el comunicado de abril del gobierno aclaraba que la empresa no había sido denunciada ante la justicia, que el Tribunal de Cuentas no había objetado su contratación y que estaba perfectamente habilitada comercialmente en Santa Cruz.

Esto último, digamos, no es ninguna garantía jurídica porque consta que NSE SRL fue “habilitada” de manera express como algunas otras, tal es el caso de Forain SA, del Clan Lusardi, vinculado al PRO, la cual denunciamos el 9 de agosto del 2024 día en que la empresa de alimentos a las 11:00 Hs se registró como Proveedor del Estado en Santa Cruz, a las 11:30 hs del mismo día “compró” los pliegos de la licitación y ahí mismo se alzó con un contrato por alimentos para Desarrollo Social por 665 millones de pesos.

Argumentos lábiles y empresa poco confiable

Finalmente, aquella comunicación para el olvido del gobierno provincial justificando la contratación del servicio de seguridad de NSE SRL del 6 de abril 2025, señalaba “Cabe destacar que la licitación pública se encuentra en curso, cumpliendo todos los pasos administrativos que exige la ley”. Una perlita del gobierno quien en tren de justificar lo injustificable produce razones sin razones.

Si la empresa como dice el comunicado, no fue contratada por la modalidad de contratación directa y la licitación pública se encuentra “en curso”, quiere decir que NSE SRL está trabajando por izquierda en Santa Cruz, o al menos, lo hacía hasta el momento que salió ese comunicado del gobierno.

Precisamente hemos accedido a la documentación del mes de abril 2025 cuando el gobierno tuvo la necesidad, en esos días del escándalo nacional por la fragilidad contractual de la empresa NSE SRL, de mostrar la eficiencia del servicio que brinda la firma foránea que entró por la claraboya en Santa Cruz.

El 14 de abril 2025 con la firma de Eduardo Velázquez, Director de Administración Hospitalario del HRRG y en hojas con el logo de la empresa National Security Enterprise, el funcionario elaboró un “Informe de Desempeño”, sobre el servicio desempeñado en el Hospital Regional de Río Gallegos y sus dependencias, por el cual se trata de resaltar el valor y la funcionalidad del servicio en beneficio del nosocomio.

Informe: todo de maravilla

En tres páginas, la autoridad hospitalaria repasa de manera resumida y rápida el desempeño de NSE SRL en cinco Items del informe que incluye una “Introducción”, “Gestión de llaves”, “Dotación de personal”, “Contingencias” y “Cobertura de servicio”.

En el Items “Contingencia”, por ejemplo, el funcionario a cargo del Hospital resalta que el personal de la empresa NSE SRL realizó un paro de 8 días (el motivo no lo expresa la nota, pero fue por falta de pago de salarios a su personal) pero señala que a pesar de dicha medida “se mantuvieron las coberturas mínimas en zonas críticas como en el Centro de Salud Mental y el Centro de Salud 9”.

Sin duda, la propia administración del HRRG, no genera ninguna crítica sobre el funcionamiento de la empresa de seguridad contratada, a pesar de haber generado un conflicto que resintió el servicio de vigilancia, por motivos atinentes a la misma empresa, sin que haya existido por parte de esas autoridades, alguna observación o penalización por la falta de servicio completo durante los 8 días que duró la medida de fuerza del personal.

Por el contrario, el funcionario del hospital que refrendó con su firma el “Informe de Desempeño”, indica en el último Items “Conclusión”: “La empresa National Security Enterprise ha demostrado un compromiso constante con la seguridad del Hospital Regional Río Gallegos, adaptándose a las necesidades operativas, incluso durante situaciones adversas. Se mantiene un control efectivo sobre el ingreso y egreso mediante el registro en la oficina de monitoreo y se garantiza la cobertura permanente en áreas claves”.

Sin duda, éste documento fue urdido por la propia administración para dejar expresada la complacencia de las autoridades hospitalarias, sobre el desempeño de NSE SRL, como forma de rechazar cualquier tipo de críticas que se discutían en la opinión pública por aquellos días.

En el Informe N° 2 de esta investigación vamos a exponer públicamente los documentos, facturas, pagos, compras y montos, que recibe NSE SRL de manos del gobierno provincial en estos últimos meses en base al contrato firmado. (Agencia OPI Santa Cruz)