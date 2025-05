Hackeo o virus en el sistema informático de YCRT desde el jueves, obliga a la Intervención a ordenar que no se usen las computadoras en toda la empresa

- Publicidad -

Entre el jueves 22 de mayo y el viernes 23, el sistema informático de YCRT sufrió la intrusión de un virus o maniobras de hackeo informático que hizo colapsar el sistema y generó alarmas sobre posible pérdida de información y bloqueo de accesos, sobre lo cual está trabajando personal especializado para recomponer el servicio, debido a que la falla producida en el sistema, impide la operación de todos los equipos y computadoras de la empresa.

Ayer lunes 26 de mayo, la orden del departamento de RRHH a todo el personal de YCRT fue la prohibición de encender las computadoras en todas las oficinas y dependencias de YCRT aunque el personal debe hacerse presente en sus lugares de trabajo. En la sede de la empresa en Buenos Aires están trabajando para recomponer el sistema, lo que podría suceder entre hoy y el jueves, dependiendo si se trata de un error del sistema o un ataque, como ya ha sucedido otras veces en el sistema computarizado del yacimiento. Las fuentes aseguran que el problema no afectaría la liquidación de haberes.

Hasta el momento YCRT no ha emitido una sola comunicación al respecto, a pesar del tiempo que lleva produciéndose esta anomalía, la cual sucede a pocos días de haber arribado el nuevo jefe del sistema informático de la empresa.

Debido al cerrojo informativo que existe alrededor de este tema, OPI requirió información a fuentes del propio yacimiento, quienes nos confirmaron la existencia de este grave problema y dentro de YCRT están corriendo las más variadas especulaciones en relación a lo ocurrido.

En principio, nos aseguraron que no es la primera vez que ocurre. Refirieron que tras cada cambio de Interventor hay problemas de este tipo, se cae o se afecta el sistema informático y no descartan que haya una seria intencionalidad por destruir la información contenida en el sistema digital que, como OPI lo informara en exclusiva, en épocas de Anibal Fernández (2021) le costó al Estado nacional la suma de 4 millones de dólares, un complejo y moderno módulo el cual controlaría, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de la central 240 Mw, que nunca funcionó.

Otro de los temas sobre los cuales volvemos una y otra vez, es si la empresa tiene o no buck up de resguardo de toda la información; hasta donde saben las fuentes consultadas no sería así, lo cual resulta extraño e increíble, porque agrava más aún el problema del rescate informativo en caso de ser destruída y/o contaminada la información existente. Nadie ha sabido dar respuesta objetiva a esta pregunta.

Las teorías conspirativas

Cuando falta información oficial, expresa la experiencia periodística, se comienzan a elucubrar las más disímiles teorías alrededor de los hechos, sobre todo en casos como YCRT donde todo es oscuro, oculto y pasa por sucesivas administraciones que tienen un denominador común: el silencio, el ocultamiento y la corrupción.

La primera versión de lo ocurrido es que hubo un pedido de información muy seria y definida sobre todos los aspectos técnicos/administrativos del yacimiento, en el marco de la constitución de la carboeléctrica y como no está disponible la información requerida, “inventaron” el hackeo para encubrir los graves problemas que existen.

“Dentro de YCRT hay un grave problema y es que no pueden terminar nada de todo lo que le piden. La corrupción que existe internamente hace que nadie pueda rendir cuentas y ni siquiera cumplir con la entrega de información solicitada por los organismos de control, entonces pasan estas cosas donde todo se pierde o bien se justifican esas irregularidades con otras irregularidades y en el caos informático lo más fácil es “un ataque” o “un virus”, tras lo cual desaparece información sensible o se encubre otra información que no está registrada”, señaló una fuente de la administración central, en tanto otra remarcó “Siempre ocurrió (lo del hackeo), solo que ahora es más evidente. Y una empresa como ésta no debería preocuparse por los inconvenientes de un virus en el sistema, si la información está resguardada como corresponde. Ahora, si no hay buck up, ya no tenemos dudas que aquí existe una clara intencionalidad de afectar la información de la empresa y todo el personal y esto es muy grave”.

Otra versión disparada dentro de la empresa es que Thierry Decoud había dejado un equipo “nuevo” en el área de informática y todo ese personal fue sustituído por la actual gestión de Pablo Gordillo “Desde que se fue esa gente, todo el sistema es un desastre”, atestiguó a OPI una fuente interna de la empresa. Algunos ven allí el problema central de la situación que hoy vive YCRT, la cual no es nueva ni es la primera vez que ocurre, le confirmaron a esta Agencia.

Concluyendo, hay por delante tres temas fundamentales a saber: si el hecho fue generado desde adentro, quién es/son los responsables del problema y si existe algún motivo para pensar que una mano externa generó la falla y el motivo que lo llevó a cometer el ataque.

¿Se sabrá algo respecto de lo ocurrido desde el jueves a la fecha o caerá sobre todo el caso un silencio atronador, como ocurrió otras veces donde fue atacado el sistema y nunca se supieron las razones, los responsables y las consecuencias que ocasionaron para YCRT? ¿O quedará todo como aquel desenterramiento de documentación y papeles de la empresa que difundió OPI oportunamente o la cantidad de carpetas, presupuestos, fojas de servicios, etc encontradas en el basural de Río Turbio, sin que YCRT se hiciera cargo de explicarlo públicamente y ningún fiscal actuara de oficio para, como mínimo, saber quién los tiró y enterró allí?. (Agencia OPI Santa Cruz)