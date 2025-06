Allanan a un militante ligado al Frente Renovador por amenazas contra Horacio Rosatti

- Publicidad -

El fiscal federal de Santa Fe, Gustavo Onel, encabezó este martes un allanamiento en el domicilio de Roberto “Cachorro” Acosta, un militante político vinculado al Frente Renovador, en el marco de una causa que investiga amenazas contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. La medida se realizó tras la aparición de pintadas intimidatorias, panfletos anónimos y presuntos actos de vigilancia frente a la casa del magistrado, quien es oriundo de esa provincia.

Durante la inspección inicial, los agentes secuestraron el teléfono celular del dirigente y hallaron afiches con consignas de apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aunque los resultados del operativo no fueron detallados oficialmente, fuentes judiciales indicaron que no se descartan nuevas diligencias en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

Acosta cuenta con una extensa trayectoria en la política santafesina. Comenzó su militancia como puntero barrial de la Unión Cívica Radical, pero años después se incorporó al peronismo local. En 2009, protagonizó un escándalo al admitir públicamente haber incendiado un campo en el marco de una interna partidaria mientras apoyaba la candidatura del entonces dirigente radical Javier Corral.

Más tarde, Acosta se integró al espacio que lidera el actual diputado nacional Oscar “Cachi” Martínez, dentro del partido “100% Santafesino”, una fuerza política alineada con el Frente Renovador. En 2015, su nombre volvió a la escena pública cuando la Asociación de Prensa de Santa Fe lo vinculó a un grupo señalado por presunto hostigamiento a periodistas durante la campaña electoral, en la que participaba como candidato a concejal en la lista encabezada por Luz Balbastro.

La causa se desarrolla días después de que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión para la ex presidenta Fernández de Kirchner, al rechazar por unanimidad los recursos de su defensa en la causa conocida como “Vialidad”, relacionada con la adjudicación irregular de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. En ese contexto, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, fue blanco de amenazas que ahora son objeto de una investigación penal en curso. (Agencia OPI Santa Cruz)