A un año del Régimen de Transparencia Fiscal, sólo una provincia se adhirió plenamente

A un año de la sanción de la Ley 27.743, que estableció el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, la adhesión por parte de las provincias avanza con extrema lentitud: Chubut es, hasta el momento, la única que se incorporó formalmente, mientras que otras cinco jurisdicciones apenas han dado pasos preliminares. El resto de los gobernadores mantiene silencio y, en la práctica, desatiende una norma que busca visibilizar los impuestos en las facturas de compra para promover la conciencia fiscal ciudadana.

Impulsada por la asociación civil Lógica y con el respaldo del presidente Javier Milei, la ley fue aprobada en julio de 2024 con el objetivo de transparentar la carga tributaria que pesa sobre los consumidores. Desde el 1° de enero de 2025, los tickets de compra deben mostrar el IVA y otros impuestos nacionales. Sin embargo, los tributos provinciales y municipales aún permanecen ausentes en la mayoría de los comprobantes debido a la falta de adhesión de las jurisdicciones locales, requisito clave para su implementación completa.

Según un relevamiento de Lógica, sólo Chubut concretó su adhesión al régimen. Otras cinco provincias —Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, CABA y, en menor medida, Catamarca y Misiones— se encuentran en diferentes instancias del proceso legislativo o administrativo. Entre Ríos cuenta con media sanción legislativa, Mendoza inició el tratamiento de un proyecto oficialista, Córdoba dictó una resolución preparatoria y la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la inclusión del régimen en el Código Fiscal 2026. Catamarca y Misiones respondieron favorablemente, aunque sin avanzar en acciones concretas. Las otras 19 provincias no han emitido respuesta ni justificación oficial.

El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, cuestionó la falta de compromiso de los gobiernos provinciales y advirtió que, a pesar de no afectar la autonomía fiscal ni modificar tributos, la negativa a informar al consumidor socava un derecho constitucional. “La Constitución Nacional, en su artículo 42, obliga a brindar información adecuada y veraz. La ley exige adhesión provincial para mostrar Ingresos Brutos y tasas locales, pero los gobernadores se niegan o se hacen los distraídos”, sostuvo.

Olivero Vila recordó que el régimen fue comunicado a cada gobernador en al menos tres oportunidades desde enero, mediante cartas dirigidas también a funcionarios de sus gabinetes. Además, distintas entidades empresarias sumaron exhortaciones a la adhesión. A pesar de ello, subrayó, la mayoría de los mandatarios optó por no responder. “Han actuado cinco provincias. Los otros diecinueve no se activaron ni tampoco han salido a explicar por qué no se adhieren”, afirmó.

El titular de Lógica aclaró que no se requiere inversión tecnológica ni modificaciones estructurales para cumplir con la norma, y citó el ejemplo de Brasil, donde una legislación similar está vigente desde 2012. “Allí se aplicó con un sistema tributario mucho más complejo y sin necesidad de software especial. Las excusas ya no son sostenibles”, señaló.

Con el objetivo de visibilizar la situación, Lógica lanzó en los últimos días una nueva campaña pública de solicitadas, advirtiendo que el incumplimiento de la ley representa una negativa explícita a la demanda ciudadana. “Según datos de Poliarquía, el 94% de los argentinos quiere ver los impuestos detallados en los tickets. Este accionar en contra de la transparencia deviene naturalmente turbio”, concluyó Olivero Vila. (Agencia OPI Santa Cruz)