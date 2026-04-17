Comenzó a regir el alto el fuego entre el Estado de Israel y Líbano

- Publicidad -

El presidente Donald Trump exigió este viernes desde Estados Unidos el cumplimiento estricto del cese de hostilidades en Medio Oriente. El primer mandatario norteamericano advirtió directamente a la fuerza paramilitar Hezbolá sobre sus acciones territoriales durante el período de inactividad bélica.

El dirigente publicó esta noche un mensaje en sus redes sociales destinado al partido político islamita de Líbano. “Espero que actúe con rectitud y responsabilidad durante este importante período“, apuntó el referente republicano sobre el comportamiento de la organización de medio oriente.

El jefe de Estado reclamó la finalización definitiva de la violencia armada mediante la misma publicación oficial. “Sería un gran logro para ellos si lo hicieran. Basta de asesinatos. ¡Debemos tener paz de una vez por todas!“, sostuvo Trump.

- Publicidad -

El mandatario anticipó horas antes la planificación de invitaciones formales hacia la Casa Blanca para consolidar los acercamientos. Las convocatorias presidenciales apuntan a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y a Joseph Aoun, actual presidente de Líbano.

La pausa armada habilitó concesiones paralelas sobre rutas marítimas estratégicas. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró este viernes en la red social X que el paso de buques comerciales por el Estrecho de Ormuz mantendrá el tránsito liberado durante el armisticio.

El diplomático persa indicó que la decisión gubernamental actúa en consonancia con el alto el fuego vigente en el territorio libanés. El propio Trump validó el estado de la ruta naviera al afirmar que el estrecho permanece “completamente abierto“.

Los medios internacionales interpretaron los agradecimientos del político norteamericano como un gesto de distensión hacia la gestión administrativa de Irán. Los gobiernos de ambos países proyectan reanudar las negociaciones por la paz en la ciudad de Islamabad.

El titular del Ejecutivo estadounidense anunció en reiteradas oportunidades la posibilidad próxima de finalizar la guerra mediante estos intercambios. El silenciamiento de los fusiles materializa los primeros resultados operativos de estas conversaciones multilaterales.

El alto el fuego entre las tropas comenzó a regir oficialmente este jueves. Las partes fijaron el inicio a las 17 hora del Este de Estados Unidos, las 18 de Argentina y la medianoche exacta en las distintas capitales de Medio Oriente. (Agencia OPI Santa Cruz)