Chubut abre los datos de su actividad pesquera en un portal

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La Secretaría de Pesca activará un portal de open data con las cifras de capturas y la titularidad de las flotas. La medida presiona sobre el esquema de administración de la matriz extractiva en toda la región patagónica.

El Gobierno de Chubut habilitará en las próximas horas una plataforma digital que detalla los números duros de la industria pesquera provincial. La iniciativa estatal expone abiertamente los registros de extracción y la composición empresaria del sector.

El titular de la Secretaría de Pesca, Diego Brandán, confirmó la apertura de los archivos oficiales. El funcionario argumentó que la publicación responde a una exigencia directa del gobernador Ignacio Torres. El mandatario provincial ordenó auditar la actividad y hacer pública toda la información.

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La decisión política ubica a Chubut como la primera jurisdicción de la Argentina en liberar los indicadores biológicos y comerciales de su economía marítima. La medida establece un antecedente administrativo para gestiones vecinas como la de Santa Cruz, las cuales comparten el grueso del esquema pesquero en el atlántico sur.

Los registros del nuevo sistema desglosan variables específicas de la operatoria portuaria e industrial. Según se desprende de la información oficial, el portal contendrá los siguientes expedientes:

Volúmenes de captura de los recursos pesqueros.

Bases de datos biológicos de las especies.

Nómina de buques habilitados para operar.

Nombres y razones sociales de los propietarios de las embarcaciones.

El equipo técnico del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino (OSPA) diseñó y programó la arquitectura del sitio. Las especialistas María Soledad Schulze y Sofía Haller dirigen este organismo y ejecutaron el desarrollo tecnológico.

Las oficinas provinciales coordinaron el cruce de datos con entidades de jurisdicción federal. Brandán precisó que los equipos locales intercambiaron información y establecieron lazos con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). El secretario sostuvo que esta articulación permite mejorar la calidad de los reportes en conjunto.

El responsable de la cartera pesquera afirmó que la administración provincial sostendrá esta apertura informativa. “Permitirá determinar el futuro de la pesca en la región y reglas claras para todos los participantes“, apuntó el secretario. El sistema atraviesa su última instancia de ajustes de diseño y programación y quedará disponible en las próximas horas. (Agencia OPI Santa Cruz)