Trabajo advierte que podría iniciar descuentos por día de paro docente

El secretario de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena advirtió que podrían aplicarse “descuentos a docentes por incumplir la conciliación obligatoria” dado que el periodo de conciliación sigue vigente y podría extenderse.

El funcionario aseguró que cualquier medida de fuerza “durante este período vulnera los marcos legales de la negociación colectiva” en clara alusión al paro dispuesto por la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) desde el próximo lunes 28 de julio.

La medida de fuerza de 72 horas fue ratificada por el gremio docente al no avanzar las negociaciones en materia salarial, aunque el gobierno provincial insiste que la paritaria salarial se firmó hasta enero de 2026.

Aravena añadió que “dentro del regular plazo de 15 días, nos están quedando 5 días y además tenemos la posibilidad de prorrogarla 5 días si vemos que es necesario. Es una decisión que se va a tomar en el transcurso del día”.

“Descarto que el sindicato irresponsablemente no acate los plazos de la conciliación obligatoria porque pone en juego muchas cosas, no solamente su personería gremial, la representación colectiva de los trabajadores docentes, sanciones económicas, sino también otro tipo de sanciones”, argumentó el funcionario de la cartera laboral.

Aravena no descartó que dentro de las penalizaciones individuales “se apliquen descuentos de haberes. Puede ser una posibilidad. No está en la órbita del Ministerio de Trabajo y menos del secretario de Estado, pero es una decisión que podría ser, no la descarto en función de que también sería legítimo”.

El Ejecutivo “ha hecho el mayor esfuerzo que se ha podido hacer en los últimos tiempos” y añadió que “la provincia no está en condiciones de brindar mejoras salariales”. (Agencia OPI Santa Cruz)