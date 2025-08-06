Luz verde para la reforma: la Justicia avala la elección de convencionales constituyentes

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Superior Tribunal de Justicia desestimó los cuestionamientos presentados contra la ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial y contra el decreto que convocaba a la elección de convencionales constituyentes. Tras conocerse la sentencia, el gobernador Gustavo Melella celebró la decisión, destacando la labor del Tribunal por despejar cualquier duda sobre la legalidad del proceso y asegurando que los pasos dados por su gobierno están enmarcados en la ley.

Melella señaló que esta decisión judicial abre una “oportunidad” para que los fueguinos puedan debatir y proyectar la provincia que desean para las próximas décadas. El gobernador valoró la posibilidad de entablar un “debate de ideas serio, responsable, honesto y comprometido“, donde cada sector pueda expresar su visión del futuro para Tierra del Fuego, sin especulaciones políticas.

Ante las críticas de la oposición sobre la oportunidad y conveniencia de la reforma constitucional, Melella afirmó que esa etapa está superada. Sostuvo que no se trata de una disputa por quién tiene la razón o un desacuerdo con su gestión, sino de una posibilidad histórica de sentarse a debatir de forma amplia y sin límites.

El mandatario expresó su convicción de que los fueguinos buscan lo mejor para las futuras generaciones y consideró que la sentencia judicial valida la forma “correcta y legítima” de avanzar en este proceso. Finalmente, instó a la dirigencia a dar lo mejor de sí en el intercambio de ideas para “forjar un venturoso porvenir” para la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)