Cumbre Putin-Trump: Rusia y Estados Unidos acuerdan una reunión bilateral en los próximos días

Un asesor del Kremlin, Yury Ushakov, anunció hoy que Rusia y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo de principio para que los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump sostengan una reunión bilateral en los próximos días. La propuesta, según el funcionario ruso, provino de la parte estadounidense, y ambas naciones ya iniciaron los preparativos concretos para el encuentro.

Si bien la fecha y la sede de la cumbre aún no han sido reveladas y se mantendrán en reserva por el momento, Ushakov precisó que ya fueron acordadas y se anunciarán más adelante. La noticia llega en un contexto de intensa actividad diplomática, que incluyó una reciente reunión de trabajo entre Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Durante ese encuentro, que el Kremlin describió como “muy útil y constructivo“, se abordaron cuestiones clave sobre la situación en Ucrania y las perspectivas de las relaciones bilaterales entre ambas potencias.

En medio de las gestiones, el periódico The New York Times informó sobre la posibilidad de una reunión trilateral posterior, que incluiría al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero dejaría fuera a los líderes europeos. Al ser consultado, Ushakov confirmó que la idea de un encuentro tripartito fue mencionada por representantes estadounidenses, pero aseguró que la parte rusa la ha dejado “sin absolutamente ningún comentario“.

El asesor presidencial ruso manifestó que la prioridad en este momento es centrarse en los preparativos de la reunión bilateral entre Putin y Trump para “garantizar que este encuentro es exitoso y productivo“, relegando así a un segundo plano cualquier otra propuesta de formato más amplio. (Agencia OPI Santa Cruz)