Guías de turismo rechazan la desregulación en Parque Nacional Los Glaciares

- Publicidad -

La Asociación de Guías del Parque Nacional Los Glaciares (AGUISAC) rechazó una vez más la desregulación de la actividad turística en el área del Parque Nacional Los Glaciares, dispuesta por la Administración Nacional.

Mediante un comunicado respondieron al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, quien ratificó la decisión de avanzar en la desregulación de la actividad turística en las áreas protegidas desde el 15 de septiembre.

AGUISAC ratificó el rechazo a las resoluciones N° 61 y 62/2024 e indicó que la medida implica “una amenaza no solo a nuestras fuentes laborales, sino también al modelo de conservación y uso público sostenible que hemos conseguido en nuestros parques nacionales”.

- Publicidad -

“La regulación turística en parques nacionales no es sinónimo de desarrollo. Reducir controles o eliminar requisitos no es mejorar la experiencia del visitante ni garantizar la conservación del área natural protegida”, indicaron.

La organización que nuclea a los guías de turismo sostuvo que la profesión “más que una función de interpretación: también implica tareas de seguridad, prevención de impactos y resguardo del patrimonio. Somos agentes de conservación, aunque muchos se esmeren en negarlo”.

A su vez, sostienen que la desregulación habilitará a personas “sin formación ni habilitación a desempeñarse como guías en ambientes sensibles, lo que generará competencia desleal y un deterioro en la calidad del servicio”. (Agencia OPI Santa Cruz)