Ediles de Tolhuin intiman al Ejecutivo por cuentas opacas

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(OPI TdF) – Los concejales detectaron inconsistencias graves en los registros de Tesorería. Reclaman documentación respaldatoria y fijan plazos perentorios para transparentar los recursos públicos.

El Concejo Deliberante de Tolhuin intimó al Intendente Daniel Harrington a entregar los informes reales de las cuentas públicas. Los ediles votaron por unanimidad un pedido de explicaciones el pasado viernes, tras detectar la ausencia de saldos, movimientos y respaldos en los balances de Tesorería presentados ante el cuerpo legislativo de Tierra del Fuego.

Los concejales Matías Rodríguez Ojeda y Rosana Taberna, integrantes del Bloque PJ, junto a Marcelo Muñoz Fernández y Jeannette Alderete del Bloque Sol de Mayo, redactaron y presentaron la iniciativa. La votación sumó el respaldo de todos los presentes e incluyó el voto positivo de Florencia Auat, representante del Bloque Forja.

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El texto aprobado expone irregularidades contables severas de la intendencia. El Departamento Ejecutivo Municipal remitió documentación que incumple la normativa vigente. Las planillas carecen de datos básicos y omiten los saldos iniciales, los cierres finales, el detalle de cada cuenta bancaria y los recibos que justifican las erogaciones.

La falta de papeles bloquea cualquier auditoría técnica. Los concejales carecen de información para verificar el estado real de las arcas del municipio. Esta maniobra administrativa impide ejercer la función legislativa de control sobre los fondos del Estado.

Frente a la opacidad de los números, el cuerpo deliberativo fijó límites estrictos. El Departamento Ejecutivo Municipal tiene 96 horas para entregar la información detallada que omitió en su primera presentación. Además, los funcionarios deben remitir la documentación completa del período enero–marzo 2026 en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Desde el recinto parlamentario emitieron una advertencia clara al poder administrador. “No se trata de una cuestión formal, sino de garantizar información verificable y control efectivo sobre el uso de los recursos públicos, lo cual actualmente no puede acreditarse”, manifestaron desde el Concejo Deliberante de Tolhuin, según se desprende de la información oficial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)