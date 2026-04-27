La Justicia avanza sobre los autores de pintadas en los colegios

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(OPI Chubut) – El Gobierno ejecutó once allanamientos en seis localidades de la provincia para rastrear a los autores de amenazas anónimas en instituciones educativas. El Ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, confirmó este domingo el avance de las causas penales y trasladó el peso de las acciones preventivas a los grupos familiares.

Desde su despacho, el funcionario apuntó a la conducta de los tutores frente a los episodios registrados en los baños de los colegios. “Hay una responsabilidad social, que involucra a los padres“, sostuvo Iturrioz. El titular de la cartera remarcó que las estructuras gubernamentales no pueden absorber la totalidad del problema y exigió un mayor control sobre los adolescentes.

La Policía del Chubut, a través de las Divisiones de Investigaciones Policiales (DPI) y en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, materializó las pesquisas durante la última semana. Los operativos arrojaron el siguiente saldo de expedientes en la jurisdicción provincial:

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Cuatro allanamientos en Rawson .

. Dos allanamientos en Puerto Madryn .

. Dos allanamientos en Trelew .

. Un allanamiento en Gaiman .

. Un allanamiento en Esquel .

. Un allanamiento en Epuyén .

. Un menor demorado en Puerto Madryn.

Los agentes de seguridad concretaron el secuestro de teléfonos celulares y material de interés probatorio en los domicilios particulares. Iturrioz advirtió que las pintadas que aluden al uso de armas o ataques organizados no constituyen simples bromas. “Si se incumple la ley, hay consecuencias“, afirmó el titular de Seguridad.

La ola de intimidaciones en los establecimientos de Chubut refleja una dinámica que la gestión de Fontana 50 busca cortar de raíz para evitar el desgaste económico y operativo de los recursos estatales en el plano patagónico. Los cuerpos docentes colaboraron de manera directa con las autoridades judiciales para identificar a los jóvenes implicados en Gaiman, Esquel, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn. (Agencia OPI Chubut)