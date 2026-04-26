Restringen tránsito pesado por nevadas en el Paso Garibaldi

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(OPI TdF) – La Secretaría de Protección Civil confirmó la presencia de calzada resbaladiza y visibilidad reducida en la zona cordillerana, instando a la población a restringir los traslados no esenciales durante la jornada.

La Secretaría de Protección Civil emitió una alerta este domingo 26 de abril de 2026 ante las condiciones climáticas adversas registradas en el Paso Garibaldi. El reporte oficial indica la presencia de nieve sobre la calzada, factor que derivó en la formación de hielo en la carpeta asfáltica y una disminución considerable en la visibilidad para los conductores.

Ante este escenario, el organismo gubernamental exige a automovilistas y transportistas reducir los límites de velocidad y mantener una distancia de frenado superior a la habitual. Estas medidas buscan mitigar los riesgos de siniestros viales en un tramo crítico de la red vial fueguina.

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La recomendación oficial es clara: evitar el tránsito por el sector salvo en situaciones de absoluta necesidad. El personal de la Secretaría mantiene el monitoreo constante sobre la evolución de este frente meteorológico.

Para cualquier tipo de emergencia o requerimiento de auxilio, las autoridades habilitaron las líneas telefónicas 911 y 103, únicos canales de contacto para canalizar la asistencia en terreno. (Agencia OPI Tierra del Fuego)