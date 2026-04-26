Docentes de Chubut piden adelantar paritarias salariales

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(OPI Chubut). La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) pidió al gobierno provincial la posibilidad de adelantar la discusión salarial que se dará el próximo 6 de mayo.

Luego de haberse declarado la conciliación obligatoria en el conflicto docente, donde los gremios rechazaron la propuesta salarial que el gobierno que encabeza Ignacio Torres otorgó por decreto del 1,2% de aumento al básico, un 5% adicional por zona patagónica y el ítem de generalización de la profesionalidad docente.

Según el ministro de Educación, José Luis Punta el incremento alcanza el 2,9% y “algunos docentes podrán alcanzar subas mayores”.

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En una carta enviada por la Junta Ejecutiva Provincial de ATECH, el sindicato docente exigió de manera “urgente el adelantamiento de la mesa paritaria salarial”. (Agencia OPI Chubut)