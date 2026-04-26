Docentes de Chubut piden adelantar paritarias salariales

(OPI Chubut). La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) pidió al gobierno provincial la posibilidad de adelantar la discusión salarial que se dará el próximo 6 de mayo.
Luego de haberse declarado la conciliación obligatoria en el conflicto docente, donde los gremios rechazaron la propuesta salarial que el gobierno que encabeza Ignacio Torres otorgó por decreto del 1,2% de aumento al básico, un 5% adicional por zona patagónica y el ítem de generalización de la profesionalidad docente.
Según el ministro de Educación, José Luis Punta el incremento alcanza el 2,9% y “algunos docentes podrán alcanzar subas mayores”.
En una carta enviada por la Junta Ejecutiva Provincial de ATECH, el sindicato docente exigió de manera “urgente el adelantamiento de la mesa paritaria salarial”. (Agencia OPI Chubut)