Torres anunció obras en puertos y defensa costera para Playa Unión

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres anunció el inicio de dos obras estratégicas para Rawson y el balneario de Playa Unión: el dragado del puerto y la construcción de defensas costeras.

Las obras tendrán una inversión de superior a los 10.000 millones de pesos mediante un esquema de financiamiento mixto entre el sector privado y el Estado provincial.

Torres sostuvo que el dragado del Puerto Rawson será “financiado por capital privado a través de un fideicomiso, con una inversión estimada entre 6.000 y 7.000 millones de pesos”.

La obra prevé garantizar las condiciones para la operatoria pesquera, evitando que las embarcaciones dependan de la marea para zarpar o regresar, y permitir descargas más ordenadas.

En tanto, la defensa costera de Playa Unión será ejecutada con recursos provinciales y la primera etapa demandará una inversión de 4.007 millones de pesos y tendrá un plazo estimado de 120 días corridos.

La obra se ejecutará con el objetivo de “proteger 400 metros críticos al norte del espigón, reparando el morro y reforzando con roca de gran porte para mitigar el avance del mar”.

“En Chubut las obras se inauguran una sola vez: cuando se terminan. En este presente, en el que los recursos son escasos, nos estamos haciendo cargo de obras nacionales que antes ni siquiera se presupuestaban”, aseguró Torres. (Agencia OPI Chubut)