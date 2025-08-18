Chubut evalúa el compromiso ambiental en los puertos

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Mediante el protocolo de actuación y con un simulacro auditado y fiscalizado por la Prefectura Naval Argentina, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) llevó adelante en el Muelle Luis Piedra Buena una nueva convalidación del Plan Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (PLANACON).

La medida se registra en el marco del cumplimiento de la Ordenanza Nº 8/98 de la Prefectura Naval Argentina y permitirá formular una hoja de ruta para convertir al Puerto de Madryn en el primer Puerto Azul de la República Argentina.

Esta iniciativa es impulsada por la Organización Mundial de la Alimentación y Agricultura (FAO, en inglés) para promover puertos sostenibles, resilientes y socialmente integrados.

El PLANACON es un sistema de alcance nacional que define protocolos y procedimientos para prevenir, contener y mitigar incidentes de contaminación en espejos de agua, tales como ríos, puertos y zonas costeras.

Para su implementación “exige la elaboración de planes de contingencia, la capacitación permanente del personal, la identificación de riesgos y la realización periódica de simulacros para evaluar la eficacia de la respuesta ante emergencias” señala el documento de acción.

Los ejercicios realizados en el muelle de Puerto Madryn se efectuaron bajo la hipótesis de un derrame de líquido oleoso desde la cubierta de un buque amarrado. El equipo de PLANACON de la APPM se organizó en dos grupos: el primero desplegó las barreras de contención en el extremo del muelle y, mediante dos embarcaciones menores, simuló las maniobras de contención y desvío del derrame hacia la costa. Allí, el segundo grupo tenía dispuesto el equipamiento necesario para la recolección del hidrocarburo.

Todo el procedimiento fue auditado y fiscalizado por la Prefectura Naval Argentina y señalaron que “arrojó resultados satisfactorios, permitiendo a la APPM renovar la validez de su plan y ratificar su capacidad operativa para actuar de forma rápida y eficiente ante incidentes ambientales”. (Agencia OPI Chubut)