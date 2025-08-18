Investigan el comportamiento del Gato del Pajonal en Santa Cruz

- Publicidad -

Luego de haber capturado un ejemplar del gato del Pajonal en febrero de 2024, se pudo iniciar una investigación del comportamiento que tuvo el animal en todo este tiempo y obtener información en tiempo real sobre su desplazamiento en el territorio del Parque Nacional Patagonia.

Los investigadores le instalaron un collar provisto con GPS y se identificó a otros cuatro ejemplares que viven en la misma región.

La ejemplar fue identificada como “Odisea” y al mes siguiente capturaron a un macho juvenil identificado como “Moflete”, a quienes se sumaron otros tres ejemplares: “Diego”, “Baldo” y “Sphynx”.

El gato del pajonal es “un felino mediano, adaptado a la vida en ambientes abiertos, y cumple un rol ecológico fundamental: regula poblaciones de roedores y aves pequeñas, contribuyendo al equilibrio del ecosistema local”.

A su vez, la investigación señala que “su conservación es fundamental, porque regula poblaciones de roedores y otras presas pequeñas, y así contribuye al equilibrio y buen funcionamiento de los ecosistemas patagónicos”.

Así lo señaló Bonomi Vigil, integrante del equipo de monitoreo y conservación, quien sostuvo que el monitoreo se “realiza mediante cámaras trampa y el uso de collares GPS, para conocer hábitos, horarios de actividad y áreas de mayor presencia”.

En el estudio se destacó la capacidad de desplazamiento de los ejemplares como el caso de “Diego, el tercer individuo capturado, recorre más de 30 kilómetros entre los extremos de su área de acción, mucho más de lo que imaginábamos”.

Los datos demuestran que esta especie utiliza “vertientes, mallines y humedales, sobre todo en zonas donde la disponibilidad de agua es mayor, particularmente en oasis en plena estepa árida”.

El investigador sostuvo que “este proyecto es pionero en la región, y su éxito impulsa la conservación de una especie en peligro y el mantenimiento del equilibrio ecológico en la Patagonia”. (Agencia OPI Santa Cruz)