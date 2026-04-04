Avistaron un objeto extraño en los cielos de la costa de Chubut: eran restos de un cohete

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(OPI Chubut) – Una luz intensa que surcó el cielo de la costa de Chubut durante la madrugada del sábado llamó la atención de distintos habitantes que publicaron imágenes en redes sociales dando cuenta de que podría tratarse de un fenómeno astronómico.

Sin embargo, sitios especializados de seguimiento satelital señalaron que ese destello era producto del reingreso a la atmósfera de partes del cohete chino Chang Zeng 4B, un dispositivo espacial que permitió el lanzamiento de satélites que orbitan el planeta Tierra.

El reingreso de las partes del cohete se produjo alrededor de las 0.40 horas y se trató de la fricción que producen los restos metálicos con la atmósfera a gran velocidad.

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Ese proceso genera calor extremo y provoca que el material se incinere y se desintegre.

La fragmentación progresiva y su velocidad de desplazamiento más lenta permitió que muchos testigos ocasionales pudieran tomar registro de lo que ocurrió en el cielo.

El cohete Chang Zheng 4B es un cohete de fabricación china que una vez que cumple la misión reingresan las partes a la atmósfera terrestre y producen una fricción residual hasta su desintegración total. (Agencia OPI Chubut)