La empresa minera Glencore anuncia una inversión millonaria en proyectos de cobre

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció una importante inversión minera de 13.300 millones de dólares en las provincias de San Juan y Catamarca. La confirmación la realizó a través de un posteo en sus redes sociales, donde destacó que la inversión estará a cargo de Glencore, una de las compañías mineras más grandes a nivel global.

Según el jefe del Palacio de Hacienda, Glencore presentó dos nuevos proyectos de minería de cobre para adherirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Se trata del proyecto Pachón, ubicado en la provincia de San Juan, y de Minera Agua Rica, en Catamarca.

Caputo señaló que con la confirmación de estos dos proyectos, el total de inversiones presentadas bajo el RIGI en diversos sectores industriales ya superó los 33.600 millones de dólares. La adhesión de Glencore a este régimen busca impulsar el desarrollo y la producción de cobre en el país, lo que representa un paso significativo en la agenda económica del Gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)