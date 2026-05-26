$339.880 millones gastan los turistas pero el consumo total cae 9,9%

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El despliegue de 1.440.120 turistas durante el feriado patrio amortiguó la actividad comercial minorista. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmó un retroceso real en las ventas globales debido a la menor cantidad de días frente al período comparable de 2023.

Con un desembolso consolidado de $339.880 millones, el fin de semana largo del 25 de Mayo cerró con una contracción económica del 9,9% medido a precios constantes en comparación con la misma festividad de 2023. El sesgo contractivo del consumo general operó en forma disociada al flujo de personas, que marcó un incremento del 9,1% en el total de viajeros. El acortamiento del esquema temporal del feriado, que pasó de cuatro a tres jornadas, condicionó la facturación de las pymes ligadas al sector.

El encarecimiento estructural de los servicios regulados modificó la ecuación de costos de las familias argentinas. El gasto promedio diario por turista escaló a $112.385, una cifra que representa una suba real del 18% versus la misma fecha de 2023. La propia entidad gremial-empresaria adjudicó este incremento a la mayor incidencia de los costos de transporte, un insumo que absorbió una porción prioritaria de los presupuestos y limitó el margen disponible para hotelería, gastronomía y recreación.

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La hoja de datos oficial de CAME desglosa el comportamiento de los indicadores clave del período:

La estadía promedio se ubicó en 2,1 noches por turista.

noches por turista. El movimiento global consolidó este feriado como el tercero más importante de los cinco registrados en lo que va de 2026 .

. Las búsquedas para trasladarse dentro del territorio nacional avanzaron un 47% intermensual.

intermensual. El interés por destinos internacionales convalidó una caída, consistente con el ajuste de carteras hacia opciones de cercanía.

La caja real de las provincias exhibió un comportamiento dispar, motorizado de forma exclusiva por acontecimientos extraordinarios y no por la tracción natural del consumo. En el mapa regional se destacaron las siguientes performances financieras:

Córdoba: Registró una ocupación hotelera del 92% en su ciudad capital, apalancada por la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano.

Registró una ocupación hotelera del en su ciudad capital, apalancada por la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano. Santa Fe: Consolidó un impacto económico directo de $19.000 millones mediante el arribo de 83.000 visitantes atraídos por espectáculos musicales y partidos de la Copa Argentina.

Consolidó un impacto económico directo de millones mediante el arribo de visitantes atraídos por espectáculos musicales y partidos de la Copa Argentina. Buenos Aires: Alcanzó un 70% de ocupación en plazas hoteleras en el marco de la agenda por el 90° aniversario del Obelisco.

El acumulado consolidado del año depara un escenario de mayor volumen físico pero bajo parámetros de alta nominalidad. En los cinco fines de semana largos transcurridos durante los primeros meses del año, 9.380.840 turistas generaron un circuito monetario de $2.621.963 millones. Al contrastar estas cifras con los períodos homólogos de 2025, la cantidad de personas aumentó un 27,7% y el gasto total nominal se expandió un 45,9%.

El segmento aerocomercial ratificó la concentración de la demanda en tramos de corta distancia. Aerolíneas Argentinas despachó más de 147.000 pasajeros durante el transcurso del fin de semana largo, concentrando más de 115.000 de esos viajes dentro del mercado doméstico. El flujo operativo reportó su pico de actividad el viernes 22 de mayo, jornada que concentró más de 33.000 reservas emitidas. (Agencia OPI Santa Cruz)