SUTEF continuará con medidas de fuerza esta semana

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(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) informó que entre el martes 26 y el jueves 28 de mayo habrá asambleas y desobligaciones internas en las escuelas de toda la provincia para debatir el mandato docente frente a la oferta salarial del gobierno que conduce Gustavo Melella.

El miércoles 27 de mayo SUTEF adherirá al paro nacional y el viernes 29 se realizará en Tolhuin el congreso provincial donde se definirán los próximos pasos del plan de lucha.

El gobierno provincial propuso un incremento del 3,5% para el mes de mayo a pagar en julio mediante boleta complementaria y otro 4% con los haberes de julio sumado a un pago extraordinario de 72 mil pesos por cargo de turno simple en concepto de ayuda material didáctico.

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Desde el gremio rechazaron la propuesta porque “se encuentra muy lejos de contemplar la realidad que vive la docencia”.

SUTEF reclamó el pago inmediato de la deuda que el Ejecutivo mantiene con la docencia correspondiente al 2% adeudado desde julio de 2025, incluyendo el impacto sobre el aguinaldo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)