Se inicia el debate parlamentario por el proyecto de ley de Financiamiento Estratégico

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El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes acudirá este martes a un plenario de comisiones para defender el proyecto de ley de Financiamiento Estratégico que envió el Poder Ejecutivo para pedir autorización a la legislatura de operaciones de crédito en dólares de hasta US$600 millones.

Los fondos serán destinados a obras consideradas “estratégicas en el territorio provincial” según informó el gobierno provincial.

Verbes acudirá a la legislatura para “explicar en detalle el pedido de endeudamiento. El proyecto es un pedido de autorización para moneda y legislación extranjera, que ya fue votada en el 2016 una ley de similares características; lo que pasa que en ese momento era para gastos corrientes”.

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El financiamiento será para “obras estratégicas que realmente puedan hacer que Santa Cruz sea una provincia de producción, tendiente a una industrialización, que pueda generar rápidamente puestos de trabajo, que se puedan recuperar los recursos”.

El gobierno provincial mantiene negociaciones durante los últimos días con intendentes y diputados para alcanzar el consenso que destrabe la votación en la legislatura donde requiere de dos tercios de los presentes para aprobar el proyecto. (Agencia OPI Santa Cruz)