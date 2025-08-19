El Gobierno transformó Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una nueva sociedad anónima

- Publicidad -

El gobierno nacional formalizó la transformación de la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y Servicios Ferroportuarios en una nueva sociedad anónima, que se denominará Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima. La decisión se oficializó este martes a través de la publicación de la Resolución 1181/2025 en el Boletín Oficial, una medida que se enmarca en la declaración de emergencia pública establecida por el Decreto 70/2023.

Esta transformación se basa en el Decreto 115, emitido el 19 de febrero de 2025, que ordenó la modificación de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y sus servicios ferroviarios y portuarios en las terminales de Punta Loyola y Río Gallegos. La nueva sociedad tendrá como objetivo principal la explotación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético, ya sea de forma directa o a través de terceros.

El capital social inicial de la nueva empresa se ha fijado en $30.000.000. Las acciones correspondientes al Estado Nacional estarán representadas en un 95% por la Secretaría de Energía y el 5% restante por la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía.

La Resolución 1181/2025 instruye a estas dos secretarías a llevar a cabo todos los actos necesarios para la constitución de la nueva sociedad, incluyendo la suscripción del acta, la designación de autoridades y la integración del capital social en nombre del Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)