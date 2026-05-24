Las Pastillas del Domingo: Para ser libertario, hay que ser K; Todos mienten, mejor me voy; Libertarios y su ADN y Recíbanlos como se merecen

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Para ser Libertario es imprescindible haber sido kirchnerista

La “reconversión política” es el travestismo de los mismos que te jodieron antes en un partido y ahora aparecen pintados con otros colores pero con los mismos olores de sus orígenes.

La Libertad Avanza en Santa Cruz es el mejor ejemplo del reciclaje de estos oportunistas, corruptos y apantallados por la suerte, que proliferan en toda la geografía provincial viendo de dónde se pueden prender para acceder a la beca y los fondos públicos.

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Jairo Guzmán, por ejemplo, es el que más alto trepó en la grilla “Libertaria” y hasta se transformó en diputado nacional por el partido de Milei, una prueba más de que cualquiera llega en la política si cuelga su dignidad, carece de moral y demuestra tener la cara más dura que el camino de esa “reconversión” por la que transita.

Lucas Oyarzó otro libertario de tercera línea consiguió un carguito en PAMI gracias a los buenos oficios de su amigo Jairo con quien militaba en el kirchnerismo más agudo. Oyarzo como edecán de Martín Chávez y Guzmán de Pablo González, Lalo Camino y la abuela Alicia. Obviamente en el 2022 sus amigos y compañeros K lo pusieron a facturar en la ASIP Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, el invento recaudatorio de su alter ego, la hermana del ex presidente y posteriormente por la mano que le dio Guzmán, entró al PAMI donde es repudiado por todo el conjunto de empleados que forman la OS de los jubilados.

El otro elemento disonante dentro de LLA santacruceña, es Maximiliano Kruger, que no tiene nada que ver con Freddy pero es una pesadilla para los empleados del PAMI provincial.

Kurger es otro K resucitado, amigo de Giorgio Benini estafador y ex funcionario de Vidal. Kruger le pidió a Guzmán que conchabara a su hermano Matías Agustín en la denominada Unidad Orgánica de la Unidad de Gestión Local (¿?), cargo inventado en el PAMI para darle laburo a los militantes libertarios y de paso la pareja de Kruger, Daphne Rud fue puesta a cobrar un sueldo en el ANSES, como corresponde. No olvidemos que el PAMI y el ANSES en Santa Cruz son el coto de caza de la casta libertaria. Digamos que en el conflicto del viernes en el PAMI donde echaron a una empleeada de 10 años sin causa, cuando quisieron hablar con Kruger, en una actitud de cobarde, se escondía en las oficinas bloqueadas por la policía federal.

El ADN K de los libertarios M

Este apartado es casi una extensión de nuestra nota anterior donde señalamos la imprescindibilidad de que, para ser libertario en Santa Cruz, se debe ser kirchneristas de raza; y tenemos la historia de otro “gran referente de La Libertad Avanza” en Santa Cruz que así lo avala: nos referimos a Leandro Behm.

Este hombre que en campaña libertaria aparece en una actitud seria, mirando hacia un horizonte (seguramente plagado de fondos públicos como los que repartían con Jairo en Caleta), luce en un poster político del partido de Milei y en el sobreimpreso acuña una supuesta frase suya que dice “La casta política utilizo durante años los entes públicos como herramienta de militancia, cuando en realidad debe estar al servicio de la gente”.

Leandro Behm de La Libertad Avanza

Más allá que LLA tiene que corregir los detalles de ortografía, porque “utilizó” lleva acento dado que es una palabra aguda y si en un mensaje de 22 palabras hay un error de esta magnitud, describe claramente la poca capacidad intelectual de quienes se proponen y denota que el cuidado por las formas y los detalles, para ellos, es lo de menos, igual que con los cargos y los fondos públicos que administra.

¿Y quién es Leandro Behm?. Lo podemos sintetizar así: viene de haber contado billetes con Martín Báez en La Rosadita, trabajó en Austral Construcciones. Con la caída en desgracia de la lavadora de plata K, ingresó en el IDUV (Instituto de la Vivienda) en Santa Cruz como Gerente Administrativo, de donde le dieron de baja en el 2025 por su horrorosa gestión y de allí el bueno de Jairo Guzmán, lo rescató y lo hizo ingresar a la ANSES con un cargo importante.

Y si nada de esto fuera suficiente, acá tenemos un video de su fuerte militancia kirchnerista donde en primer plano Behm (de bigote) canta el termotema “¡Vamo a volvé…!”, participando en esta acción depredadora por la vuelta al poder con el kirchnerismo, a partir de la caída de Milei, el gobierno del cual hoy forma parte.

Recordemos, Leandro Behm hizo una foto con el sobreimpreso de un pensamiento notable: “La casta política utilizo durante años los entes públicos como herramienta de militancia, cuando en realidad debe estar al servicio de la gente”. El dicho “Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago” es casi indivisible de este personaje.

Claro, como demostramos en éste título y en el anterior, lo de Behm y los otros kirchneristas arrepentidos (¿Arrepentidos?) hoy libertarios, fue todo un verso para engrupir a estúpidos que hoy siguen pensando que estos depredadores de la cosa pública, de los fondos y de la fe de la gente, son realmente un cambio.

Todos mienten, pero mejor me voy

Así lo ha pensado Fabio Jomñuk, Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de los Antiguos, de quien hace dos semanas escribimos que pasó por el CAP sin buenas calificaciones y hoy está a punto de jubilarse, nombrado en SPSE quizás para que su sueldito se acomode en el último año como activo quien, además es productor de cerezas y seguramente no necesita el sueldo para vivir. Ah! Y de paso al yerno de este hombre, Gerardo Villalba, también lo dijimos aquí, empleado municipal, le hicieron un lugarcito en Distrigas.

Claudio Vidal junto a Fabio Jomñuk, Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de los Antiguos

Debido a esta información en Los Antiguos se batieron las aguas porque muchos desconocían esta multiplicidad de sueldos y funciones de Fabio Jomñuk, amigo matero del gobernador Claudio Vidal y el hombre, no se sabe si por consejo de su amigo o por la vergüenza pública que tiene en un pueblo donde la pobreza no se explica pero a él seguramente no lo contiene, terminó renunciando a SPSE, no sin antes hacer un descargo en las redes sociales, donde desmentía a OPI y explicaba por qué toma mate con el gobernador Vidal que es su gran amigo. Obvio, nadie piensa que sus múltiples sueldos del Estado (municipio y provincia) y mucho menos su permanencia en SPSE tuviera que ver con cobrar varios sueldos y juntar años para jubilarse con el mejor salario. Eso ni se nos cruzó por la cabeza.

Recíbanlos como se merecen

La votación en Diputados de la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el gobierno nacional, tuvo como finalidad “limpiar” leyes viejas, pero en ese tren, los diputados de Santa Cruz José Luis Garrido (SER) y Jairo Guzmán LLA, votaron a favor.

Pero hay un detalle: dentro de la misma está la “Ley de Interés Nacional de la Explotación del Carbón” N° 19.648 de 1972, a cual en términos generales, otorgaba un respaldo estatal y estratégico absoluto a la actividad carbonífera (especialmente orientada a YCRT en Río Turbio) al declararla de “interés nacional“, con lo cual obligaba al Estado a sostener, priorizar y financiar esta industria. Y. por eso, Milei ni lerdo ni perezoso, inventó esta “limpieza” que de paso se saca de encima el lastre que afecta su déficit.

Si bien es un tema del que nos vamos a ocupar más extensamente en otra nota, es importante destacar la actitud personalista, individualista y particularmente obediente a las decisiones del gobierno de Milei que han tenido Garrido, quien supuestamente es “oposición” y Guzmán, un pretendido mini-Milei quien ya ha dicho que si es gobernador, va a echar a 40 mil empleados públicos.

La pregunta es si tanto Garrido como Guzmán ¿Podrán pisar la cuenca carbonífera para quien hace 54 años se hizo esta ley?, Obviamente, es posible que hubiera que derogarla o modificarla, pero ni Garrido ni Guzmán se tomaron el trabajo de consultar a la comunidad a la que dicen representar. (Agencia OPI Santa Cruz)