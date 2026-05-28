Energía congela el nuevo esquema de descuentos para luz y gas en junio

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El Poder Ejecutivo postergó la quita total de asistencia estatal y dispuso prorrogar el aumento extraordinario del 25% para los subsidios al gas durante junio de 2026, además de fijar una bonificación extra para el consumo de electricidad.

La dependencia que conduce la política energética nacional implementó la medida mediante la Resolución 121/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La normativa añade este beneficio al 50% general que perciben los hogares empadronados dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el objetivo explícito de absorber el encarecimiento del fluido en el período de mayor consumo residencial.

De acuerdo a la documentación financiera del sector, la readecuación de los esquemas tarifarios coincide con la necesidad de importar Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir la demanda interna ante la llegada de las bajas temperaturas. Con esta prórroga, los usuarios de gas natural y propano por red integrados al universo SEF acumularán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado.

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Para el segmento eléctrico, el Palacio de Hacienda fijó parámetros específicos de contención que limitan el beneficio a los usuarios de menor poder adquisitivo y a la infraestructura social:

Aplicación de una bonificación extraordinaria del 11,97% en las boletas de luz de junio de 2026 .

en las boletas de luz de . Tope de cobertura restringido a un consumo base de hasta 300 kWh mensuales por hogar.

mensuales por hogar. Inclusión del 100% del volumen consumido por las Entidades de Bien Público y Clubes de Barrio.

El nuevo porcentaje del 11,97% reemplaza los valores de asistencia pautados con anterioridad para el período invernal. La autoridad de aplicación instruyó al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad para que traslade estos coeficientes de manera inmediata a los cuadros tarifarios y mecanismos de facturación de las empresas distribuidoras.

Al fundamentar la medida en el texto oficial, el Ejecutivo admitió que el mayor consumo estacional produce un incremento en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano indiluido por redes. La conducción económica justificó el cambio de marcha en el ajuste de las partidas presupuestarias bajo el argumento de evitar variaciones abruptas en los montos de facturación durante los meses invernales. (Agencia OPI Santa Cruz)