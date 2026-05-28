El Gobierno aceptó cuatro renuncias clave en la justicia nacional

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Desde las primeras horas de este 28 de mayo del 2026, el Boletín Oficial expone una nueva tanda de vacantes en los tribunales del país. El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, estamparon sus firmas en una serie de resoluciones que desvinculan a cuatro funcionarios clave de la estructura judicial en medio de las tensiones habituales por el control de los despachos federales y nacionales.

A través del Decreto 396/2026, la administración central aceptó la dimisión de la jueza María Alejandra Biotti. La magistrada deja su puesto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 de la Capital Federal. La salida de esta jueza, que tramitaba causas de fuerte impacto político contra el Estado, se computará de forma efectiva a partir del 1 de junio de 2026.

En el fuero laboral se replicó idéntica maniobra administrativa con el Decreto 395/2026. Los funcionarios oficializaron la renuncia de Fabiana Silvia Rodríguez, quien se desempeñaba hasta el momento como jueza titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 50 de la Capital Federal. Al igual que en el caso anterior, el cese de funciones operará legalmente desde el próximo 1 de junio de 2026.

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El Ministerio Público tampoco quedó al margen de las bajas firmadas en la Casa Rosada. El Decreto 397/2026 arrastra efectos retroactivos al disponer la aceptación de la renuncia presentada por Daniel Constante Moneda. El ahora exfuncionario ocupaba el cargo de fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, al frente de la Fiscalía N° 2, con fecha de salida fijada el 1 de mayo de 2026.

La reconfiguración del mapa judicial alcanzó además a las delegaciones de las provincias. Mediante el Decreto 394/2026, el Ejecutivo convalidó la renuncia de Rosana Andrea Gambacorta, quien ejercía como defensora pública oficial federal del interior del país, con asiento específico en Rosario, provincia de Santa Fe. Los registros oficiales marcan que su salida formal se concretará también el próximo 1 de junio de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)