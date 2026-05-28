Buenos Aires imputa a Mercado Libre por diez cláusulas abusivas

- Publicidad -

La Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores imputó a Mercado Libre tras detectar presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión de la plataforma y el sistema Mercado Pago. El área fiscalizadora determinó una sanción económica de hasta $1.815 millones si la compañía tecnológica no revierte las condiciones contractuales dispuestas en su entorno digital.

El Ministerio de Producción bonaerense inició la investigación de oficio sobre el sitio web corporativo de la empresa fundada por Marcos Galperin. Los técnicos gubernamentales auditaron las condiciones de contratación del ecosistema financiero y detectaron infracciones explícitas al artículo 37 de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, el cual sanciona el desequilibrio de obligaciones en perjuicio directo del usuario.

Un total de 2396 denuncias individuales acumuló Mercado Libre en territorio bonaerense durante los primeros cuatro meses del año, cifra que ubica a la firma tecnológica como la compañía con mayor tasa de reclamos formales en la jurisdicción administrativa provincial. La acumulación de expedientes aceleró la auditoría oficial sobre las plataformas crediticias y de cobro de la operadora.

- Publicidad -

Los inspectores gubernamentales documentaron diez irregularidades específicas en los términos generales de uso de los préstamos personales y las herramientas de pago electrónico:

Indeterminación discrecional en el cobro de tarifas de servicios.

Aceptación tácita por parte del usuario ante modificaciones futuras en los contratos.

Traslado total de responsabilidad al cliente por el uso no autorizado de su cuenta personal.

Mecanismos de compensación financiera unilateral entre diferentes cuentas del usuario.

Exoneración de responsabilidad legal de la empresa ante fallas operativas o técnicas del sistema.

Autorización de débitos automáticos sobre cuentas de terceros ajenos al vínculo contractual.

Cláusula de indemnidad civil y comercial a favor del proveedor del servicio.

Caducidad automática de plazos ante incumplimientos futuros no especificados.

Exención de responsabilidad de manera anticipada frente a contingencias operativas.

Fijación de jurisdicción legal exclusiva en tribunales específicos, medida que restringe el acceso a la justicia.

La administración provincial notificó formalmente a la empresa e inició un plazo de 5 días hábiles e improrrogables para que el equipo jurídico corporativo presente su descargo por escrito. Mercado Libre debe fijar domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata, además de acreditar la personería legal correspondiente para evitar la ejecución directa de la multa.

La resolución administrativa concede a la compañía una instancia intermedia para formular una propuesta de adecuación, modificación o supresión definitiva de los textos contractuales cuestionados por el área de control. La aprobación de un nuevo esquema de términos y condiciones extinguirá el expediente en curso; de lo contrario, la Provincia aplicará de manera efectiva la penalización de $1.815 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)