Estados Unidos acusó a Irán de violar el cese al fuego

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) acusó hoy a Irán de ejecutar una violación escandalosa del cese al fuego tras constatar el lanzamiento de un misil balístico contra Kuwait, un hecho que sacude el tablero de Medio Oriente justo cuando diplomáticos de ambos países discuten una prórroga de la tregua.

El sistema de defensa aérea de Kuwait neutralizó el proyectil en su espacio soberano. La agresión ocurrió pocas horas después de que las fuerzas navales iraníes desplegaran cinco ataques coordinados con vehículos aéreos no tripulados en el estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica para el comercio global de hidrocarburos.

Las tripulaciones de los buques de guerra de Estados Unidos derribaron la totalidad de las aeronaves no tripuladas que ponían en riesgo la seguridad de la navegación en la periferia del Golfo Pérsico. El parte oficial del Centcom, difundido mediante la plataforma X, ratificó el éxito de la maniobra de interceptación.

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El comando militar estadounidense neutralizó de forma complementaria otra incursión mediante una operación reactiva sobre suelo iraní. Los efectivos destruyeron una estación de lanzamiento terrestre ubicada en la localidad costera de Bandar Abas, una posición geográfica emplazada de manera directa frente al estrecho.

Los hechos de violencia armada coinciden temporalmente con avances en la mesa diplomática internacional. Los delegados de Washington y Teherán pautaron al mediodía de la jornada un principio de entendimiento que proyecta extender el régimen de cese al fuego por un plazo de 60 días adicionales.

La vigencia definitiva del instrumento de pacificación regional está sujeta a factores políticos internos en la Casa Blanca. El presidente estadounidense Donald Trump conserva la potestad exclusiva para convalidar la firma final del memorándum, según precisaron funcionarios con acceso a las deliberaciones a la agencia de noticias Axios. (Agencia OPI Santa Cruz)