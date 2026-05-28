Diputados de Brasil votaron reducir la jornada a 40 horas

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Los legisladores brasileños consolidaron el proyecto poco antes de la medianoche tras superar dos turnos de votación obligatorios. El texto de la reforma viaja ahora al Senado para su correspondiente análisis, antes de iniciar su aplicación efectiva 60 días después de la promulgación presidencial.

La reforma establece la reducción de la jornada general desde las 44 horas actuales hasta las 40 horas semanales, fijando un tope máximo de ocho horas diarias de trabajo. El nuevo marco normativo prohíbe explícitamente cualquier disminución en el salario de los empleados beneficiados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, calificó la aprobación legislativa como un paso fundamental para los trabajadores del país, destacando la evolución de los derechos laborales desde la sanción de la Constitución de 1988.

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La aplicación del nuevo régimen de descanso funcionará de manera progresiva bajo el siguiente esquema cronológico de plazos:

A los 60 días de la promulgación , la jornada general bajará de forma inicial a las 42 horas semanales .

, la jornada general bajará de forma inicial a las . A los 12 meses de la entrada en vigor, el tope horario descenderá de forma definitiva a las 40 horas semanales.

La enmienda constitucional habilita de igual modo la creación de mecanismos de compensación y reducción de jornada que las empresas y sindicatos negocien de manera colectiva. Una ley ordinaria regulará la situación de los regímenes diferenciados que hoy cumplen esquemas de seis horas diarias.

El impacto económico sobre los sectores productivos más chicos contará con una legislación de amparo específica. El texto prevé que una ley complementaria adopte medidas de transición para emprendedores individuales, así como para las micro y pequeñas empresas del país. (Agencia OPI Santa Cruz)