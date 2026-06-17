Eduardo Bolsonaro recibe cuatro años de cárcel por lobby ilegal

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El Supremo Tribunal Federal ordenó el cese inmediato del dirigente en la Policía Federal tras comprobar sus gestiones extranjeras. La medida castiga la presión ejercida sobre los magistrados que juzgaron y encarcelaron a su padre.

La inhabilitación política por ocho años y la expulsión de la Policía Federal marcan el golpe institucional contra Eduardo Bolsonaro. La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal formalizó el martes una condena de cuatro años y dos meses de prisión bajo régimen semiabierto para el acusado.

Según consta en los despachos informativos de la cadena France y la red Globo, los cuatro jueces emitieron un fallo unánime por el delito de coacciones a la Justicia. El tribunal exigió además el pago de una sanción económica tasada en 100 salarios mínimos.

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A fines de febrero de 2025, el exdiputado de 41 años instaló su residencia en Washington, Estados Unidos. El tercer hijo de Jair Bolsonaro justificó la mudanza tras advertir órdenes judiciales inminentes orientadas a prohibirle su salida del territorio nacional.

Desde el extranjero, el dirigente forjó vínculos políticos directos con la administración de Donald Trump. El mandatario norteamericano bloqueó con aranceles a Brasil y sancionó a los magistrados encargados del expediente brasileño, maniobra que el líder republicano calificó expresamente como una “caza de brujas”.

El accionar de la corte responde a la investigación principal sobre la trama golpista que concluyó el pasado septiembre. Los tribunales sentenciaron al referente de la extrema derecha a 27 años de reclusión por organizar la ruptura institucional contra Luiz Inácio Lula da Silva tras los comicios presidenciales de 2022.

Para el desarrollo de esta última audiencia, un abogado de oficio de la Defensoría Pública asumió la representación legal. La corte registró en las actas la inasistencia física de Flávio Bolsonaro, actual candidato presidencial y hermano del sentenciado. (Agencia OPI Santa Cruz)