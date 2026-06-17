Gustavo Melella negocia apoyo al RIGI en Casa Rosada

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(OPI TdF) – El mandatario provincial oficializó su acercamiento institucional al Gobierno nacional. La mesa de negociación ató la reforma constitucional fueguina al debate electoral del Congreso y confirmó la futura adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

En los despachos de Casa Rosada, el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, consolidó un pacto político con el Ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. La comitiva provincial comprometió su estructura institucional para destrabar el 100% de las reformas exigidas, conforme a las proyecciones políticas evaluadas por OPI.

El Jefe de Gabinete fueguino, Jorge Canals, y el Diputado nacional, Agustín Tita, integraron la delegación oficial originaria de Ushuaia. Los funcionarios provinciales revisaron las iniciativas del Ejecutivo nacional que transitan actualmente las comisiones del Congreso de la Nación.

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La agenda bilateral incluyó la adhesión territorial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El gobierno fueguino ofreció este respaldo para garantizar la llegada de nuevos fondos y proteger la matriz productiva amparada bajo el régimen de promoción industrial.

Durante el bloque político del encuentro, las autoridades nacionales reclamaron acompañamiento legislativo para aprobar la nueva reforma electoral. Melella utilizó esta exigencia para justificar su propio proyecto de reforma constitucional que impulsa en la isla para modificar la carta magna local.

El mandatario patagónico validó el canal de diálogo abierto con la cartera de Interior. “Santilli mantiene la apertura al trabajo conjunto que ambas jurisdicciones sostienen desde hace tiempo“, afirmó el Gobernador para sellar el acercamiento. (Agencia OPI Tierra del Fuego)