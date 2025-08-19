Francos optimista: “Vamos a sacar más del 40% en las elecciones nacionales”

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha proyectado un escenario favorable para La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas, asegurando que el oficialismo podría obtener más del 40% de los votos a nivel nacional en los comicios que se celebrarán el 26 de octubre. En declaraciones al canal DNews, Francos sostuvo que un resultado superior al 40% en el ámbito nacional es un objetivo alcanzable.

El funcionario se refirió también al panorama electoral en la provincia de Buenos Aires, donde reconoció que la competencia será más reñida debido a la estructura del justicialismo en las intendencias. Sin embargo, se mostró confiado en que el descontento de la ciudadanía podría inclinar la balanza a favor de su espacio político. Francos argumentó que “Tal vez sea una elección más peleada porque el justicialismo tiene muchas intendencias, pero yo creo que la gente está harta también”.

En esa línea, el jefe de Gabinete celebró los resultados que, según él, revelan las encuestas en distritos tradicionalmente peronistas, como La Matanza. Según lo que planteó, estos estudios indicarían que “la gente rechaza al justicialismo en cantidades, en volúmenes de votos muy altos”, lo que abre una perspectiva de optimismo para los comicios provinciales que tendrán lugar el 7 de septiembre.

Francos también evaluó el desempeño del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso, donde actualmente son minoría en ambas cámaras, y expresó su optimismo de cara a la nueva composición parlamentaria. Por otro lado, evitó dar detalles sobre los posibles cambios en el Gabinete, que podrían concretarse una vez finalizado el calendario electoral. En este sentido, se amparó en que “No se lo he preguntado aún al Presidente. Falta bastante. En diciembre recién se producirá el cambio”. Añadió que “Supongo que el Presidente lo debe estar meditando, debe tener algún nombre, pero va a depender mucho de cómo se conformen los cuerpos legislativos, cuáles sean las figuras que el Presidente quiere o necesita para poder llevar adelante las reformas en el Parlamento”.

Finalmente, el funcionario arremetió contra el actor Pablo Echarri, quien ha sido un fuerte crítico del Gobierno nacional. El comentario de Francos se dio en el contexto de una reciente polémica con el actor Guillermo Francella, quien había cuestionado a las producciones cinematográficas argentinas por darle la espalda al público. Al respecto, el jefe de Gabinete lanzó un duro cuestionamiento al actor: “La verdad que cuando uno lo escucha a Echarri, me pregunto: ¿Quién se cree? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de la verdad cultural de la Argentina?”. Concluyó su crítica argumentando que la postura del actor se asemeja a una “cancelación de la oposición a sus ideas“, una etapa que, a su entender, ya se ha superado en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)