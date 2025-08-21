Balanza comercial en alerta, prevén caída del superávit a US$6.000 millones

- Publicidad -

La balanza comercial proyecta un superávit de alrededor de 6.000 millones de dólares para el año en curso, lo que representa una reducción significativa en comparación con los 18.900 millones de dólares registrados en 2024. Este pronóstico, que marca un descenso de dos tercios, se sustenta en el aumento de las importaciones, impulsado en parte por las políticas de tipo de cambio.

De acuerdo con un informe de la consultora ACM, se prevé una expansión de las importaciones de entre 13.000 y 16.000 millones de dólares adicionales durante 2025, un factor determinante en la moderación del superávit. Por otro lado, las exportaciones se mantendrían estables, sin una variación sustancial respecto al año anterior. La consultora concluyó que, si bien el comercio exterior continuará su crecimiento en términos brutos, el saldo comercial positivo tenderá a reducirse.

En sintonía con estas proyecciones, la consultora LCG advirtió sobre un posible deterioro de la balanza comercial en los próximos meses. Esta tendencia se atribuye a la estacionalidad histórica del segundo semestre y a una menor liquidación de divisas del sector agropecuario, lo que podría generar una mayor presión sobre el comercio exterior y la dinámica del tipo de cambio.

Este escenario se ve reflejado en los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que informaron que en julio el superávit comercial fue de 988 millones de dólares, la mitad del valor alcanzado en el mismo mes del año pasado. (Agencia OPI Santa Cruz)