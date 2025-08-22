Este viernes perciben sus haberes jubilados, pensionados y retirados de Santa Cruz

- Publicidad -

La Caja de Previsión Social informó que este viernes tendrán depositado sus haberes los jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Santa Cruz correspondiente al mes de agosto.

Mediante un comunicado oficial señalaron que los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional (cps.gov.ar).

A su vez, se informó sobre los incrementos que se aplicarán a los distintos regímenes:

Administración Pública Provincial: 2,1% Asignación Trans – Ley N° 3724: 2,1% Veteranos de Guerra de Malvinas – Ley N° 2747: 2,1% Aeronáuticos: 2,1 % Agencia de Medios Audiovisuales: 3,1% Banco Santa Cruz: 1,6% Cámara de Diputados: 1,8% Docente: 2,6% Luz y Fuerza SPSE: 3,6% Autoridades Superiores SPSE: 3,6% Instituto de Energía: 3,6% IDUV: 2,1% + incremento de adicional para inspectores y adicional informativo para intermedio y avanzado. FENTOS: 3,6% Distrigas: 3,6% SAT: 2,1% Policía: 3,6% Poder Judicial: 3% Previsionales: 2,6%

Salud: incremento de US en los niveles

SAMIC: 1,3%

UNEPOSC: 2,1%

Vialidad Provincial: 2,1% + modificación de clase III a clase I

Municipalidad de 28 de Noviembre: incremento de un 2% en el Adicional antigüedad

Incremento por liquidación complementaria en agosto

SAMIC: junio, 1.3%; y julio, 1.3%

Previsionales: escala de julio 1.8%

UNEPOSC: escala de julio 6,8 %

Cámara de Diputados: escala de julio 1.8%

Autoridades Superiores: escala de julio (sólo adicional por títulos)

Instituto de Energía: incremento de $ 100.000 en adicional remunerativo – desde enero/25 a junio/25

IDUV: escala de julio 2,1%

Cámara de Diputados: escala de agosto 2,1% + 0.30% en adicional por antigüedad

Autoridades Superiores: escala de Agosto 2,1%. (Agencia OPI Santa Cruz)