Paro de controladores aéreos: demoras y vuelos reprogramados en aeropuertos

- Publicidad -

Un paro de actividades convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que nuclea a los controladores aéreos, ha comenzado a generar demoras y reprogramaciones de vuelos en los aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza, que se extenderá durante varias jornadas de agosto, es la respuesta del gremio al fracaso de las negociaciones salariales que mantenía con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Desde la EANA, en tanto, rechazaron la medida de fuerza de los controladores aéreos, argumentando que “afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico“. Según fuentes de la empresa, tras el fin de la última conciliación obligatoria, se llevaron a cabo 17 audiencias en las que no se pudo llegar a un acuerdo con ATEPSA debido a la “postura intransigente” del gremio. La organización sindical ha ratificado un cronograma de cinco días de paros, que se aplicarán en franjas de tres horas, sumando un total de seis horas diarias de afectación, a pesar de las observaciones de la ANAC, que sostuvo que la protesta no cumple con la reglamentación vigente. La EANA añadió que la justicia rechazó una cautelar presentada por el gremio contra la normativa de la ANAC sobre la prestación de servicios esenciales en caso de medidas de fuerza.

El plan de acción de ATEPSA afecta, de acuerdo con el sindicato, exclusivamente a los despegues. Durante los horarios de la protesta, los controladores restringen las autorizaciones de salida de aeronaves y vehículos en superficie, y suspenden la recepción y transmisión de los planes de vuelo. Sin embargo, los arribos de aeronaves no se ven afectados por la medida, lo que mitiga parcialmente el impacto en la operación aeroportuaria, aunque se anticipan demoras acumuladas.

- Publicidad -

El cronograma de paros, que ha sido detallado por ATEPSA, prevé distintas franjas horarias de restricción que se desarrollarán en cinco jornadas de agosto: el viernes 22, de 13 a 16 y de 19 a 22; el domingo 24, de 13 a 16 y de 19 a 22; el martes 26, de 7 a 10 y de 14 a 17; el jueves 28, de 13 a 16; y el sábado 30, de 13 a 16 y de 19 a 22.

El sindicato ha aclarado que la protesta no afecta a los vuelos de emergencia, ni a los que están destinados a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento.

Este conflicto se arrastra desde julio pasado, cuando el Gobierno Nacional dictó la conciliación obligatoria para evitar un cese de actividades durante las vacaciones de invierno. No obstante, el proceso no logró destrabar la negociación salarial. El Ministerio de Trabajo ofreció una suba cercana al 1% mensual, una propuesta que ATEPSA consideró insuficiente, exigiendo una “recomposición salarial decente” para poner fin al plan de lucha.

El paro de los controladores aéreos amenaza con generar importantes perjuicios a los pasajeros y a las aerolíneas, tanto nacionales como extranjeras, ya que el sistema aeronáutico del país moviliza más de 200 mil pasajeros semanales en vuelos de cabotaje e internacionales. Desde EANA, por su parte, remarcaron que el diálogo continúa abierto y que las compañías aéreas deberán reorganizar sus operaciones para minimizar las afectaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)