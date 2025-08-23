Bonificarán a usuarios de Tolhuin por cortes del servicio de energía

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno fueguino aseguró que se compensará a los usuarios que sufrieron la interrupción del servicio de energía eléctrica en la localidad de Tolhuin donde se efectuó cambio de equipos de generación.

La medida impactará en las próximas facturas del servicio eléctrico y el gobernador Gustavo Melella indicó que será la Dirección Provincial de Energía (DPE) quien aplicará una bonificación.

Los cortes se efectuaron por una falla en el generador Cummins 2, una de las principales fuentes de abastecimiento energético de la localidad.



Tras los inconvenientes se tuvo que instalar un nuevo grupo generador y desde la DPE indicaron que se buscará “restablecer completamente el servicio eléctrico en la ciudad” y señalaron que el equipamiento “permitirá mejorar la calidad del suministro y reducir el riesgo de futuras interrupciones”.

A su vez, el gobierno provincial remarcó “el compromiso con los vecinos y vecinas de Tolhuin, asegurando que la bonificación será reflejada de forma clara en las facturas correspondientes” e informarán a la comunidad sobre los avances en la normalización del sistema energético local. (Agencia OPI Tierra del Fuego)