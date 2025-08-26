Gabriel Boric criticó a Donald Trump: “La democracia en Estados Unidos está siendo socavada”

- Publicidad -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió a la situación política en Estados Unidos, afirmando que las acciones del gobierno del presidente Donald Trump “socavan día a día la democracia” en ese país. Los comentarios del mandatario chileno se dan a raíz de una solicitud de la Casa Blanca a la Institución Smithsonian para que sus museos ajusten sus contenidos y se alineen con los “ideales estadounidenses”.

A través de su cuenta de X, Boric criticó la medida, señalando que una intervención similar en Chile sería “absolutamente inaceptable y un escándalo gigante”. En su mensaje, el presidente chileno compartió un artículo de The New York Times titulado “Trump dice que el Smithsonian insiste mucho en ‘lo mala que fue la esclavitud’”, que detalla la exigencia del gobierno estadounidense.

El periódico estadounidense reveló que la Casa Blanca solicitó a los museos del Smithsonian que revisen y ajusten cualquier contenido que consideren “problemático” en términos de “tono, encuadre histórico y alineación con los ideales estadounidenses”.

- Publicidad -

Gabriel Boric sostuvo que esta medida constituye una amenaza a los valores democráticos, aludiendo a la importancia de la autonomía cultural y la libertad de expresión en las instituciones públicas. (Agencia OPI Santa Cruz)