Aumenta el impuesto al gas: el Gobierno eleva la alícuota para sostener subsidios en zonas frías

El Gobierno nacional elevó del 6,6% al 6,8% la alícuota de un impuesto aplicado a la factura del gas para sostener el subsidio destinado a las zonas frías del país. La medida se formalizó a través de la Resolución 1253/2025 del Ministerio de Economía y fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

El recargo del 6,8% se aplicará sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), afectando a cada metro cúbico que entre a los ductos de todo el territorio nacional, incluyendo el autoconsumo.

La norma establece que tanto las empresas distribuidoras y subdistribuidoras como las comercializadoras de gas natural deberán trasladar este recargo directamente a las facturas de los usuarios, sin registrar ganancias ni pérdidas por su aplicación.

La decisión del Ministerio de Economía se fundamenta en la previsión de una mayor necesidad de fondos para el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Según el Gobierno, esta situación financiera se da por el desfase entre la entrada en vigencia del nuevo recargo y su efectiva recaudación.

En la normativa se especifica que esta medida se enmarca en la emergencia del Sector Energético Nacional y en el proceso de reestructuración de los subsidios a la energía, donde el Estado ha manifestado que no puede continuar con los aportes que funcionaban como un subsidio generalizado.

Las nuevas disposiciones serán aplicables a los consumos realizados a partir de la publicación de los procedimientos especiales de facturación por parte del Ente Nacional Regulador del Gas en el Boletín Oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)