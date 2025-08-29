El viceministro de Economía José Luis Daza defiende el “peso fuerte”

- Publicidad -

El viceministro de Economía, José Luis Daza, salió al cruce de las advertencias sobre el posible atraso cambiario y aseguró que “el peso fuerte llegó para quedarse”. El funcionario realizó estas declaraciones en un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde se mostró junto al expresidente del Banco Central, Guido Sandleris.

En su exposición, Daza se dirigió a los empresarios y les advirtió que no deberían esperar que un tipo de cambio más alto resuelva sus problemas. “Si yo fuera un empresario argentino, no apostaría a que un tipo de cambio más débil me va a salvar de mi situación. Tampoco apostaría a que la economía no va a seguir abriéndose”, sentenció.

Asimismo, el viceministro ratificó la continuidad del esquema de bandas cambiarias. Daza destacó la necesidad de continuar eliminando regulaciones, afirmando que Argentina es actualmente “la cuarta economía más cerrada del mundo”. Consideró que la apertura económica es clave para que el país pueda crecer, invertir y generar nuevas oportunidades de trabajo.

El funcionario reconoció que, si bien se han implementado una “cantidad importante de reformas”, “todavía la parte gruesa, la más importante de las reformas estructurales que van a permitir que esta tasa de inversión aumente, no las hemos hecho”. Daza admitió que la suba de tasas podría tener un impacto negativo en la actividad económica, pero subrayó que si se realizan las reformas pendientes, se observará un crecimiento importante en la inversión. (Agencia OPI Santa Cruz)