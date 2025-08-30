La Casa Rosada busca contener la crisis política tras la filtración de audios comprometedores

- Publicidad -

Una reunión de emergencia se celebró esta noche en la Casa Rosada para abordar la crisis política que se desató en el Gobierno a raíz de la filtración de audios comprometedores y la posibilidad de que aparezcan nuevos videos que involucrarían a funcionarios clave. El encuentro, que incluyó a integrantes del Gabinete y asesores de confianza, busca coordinar una estrategia para contener el impacto y evitar que las filtraciones escalen.

Según lo que trasciende de las fuentes oficiales, la situación ha generado máxima preocupación en el oficialismo, que teme que el escenario se complique aún más en los próximos días. El escándalo se produce a pocos días de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y en medio de otra tensión interna en La Libertad Avanza (LLA) por la confección de las listas, donde se menciona un enfrentamiento entre el asesor Santiago Caputo y el armador nacional, Eduardo ‘Lule’ Menem.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, utilizó una vez más sus redes sociales para manifestarse sobre la situación. En su mensaje, calificó lo sucedido con los audios como “una operación orquestada” con el fin de “desestabilizar al gobierno”. (Agencia OPI Santa Cruz)