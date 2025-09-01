Elecciones en Corrientes: el oficialista Juan Pablo Valdés se impone en primera vuelta

- Publicidad -

El oficialismo de Corrientes se impuso en las elecciones para gobernador, con una victoria en primera vuelta del candidato Juan Pablo Valdés. Con el 11,22% de las mesas escrutadas, Valdés obtuvo el 52,61% de los votos, consolidando su triunfo y evitando una segunda vuelta, que era el objetivo principal del peronismo. La página oficial con los resultados electorales fue desactivada de forma permanente.

En segundo lugar se ubicó el peronista Martín “Tincho” Ascúa, con el 20,1%, seguido por el exmandatario provincial Ricardo Colombi, con el 17,27%. Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), el diputado Lisandro Almirón, se posicionó en el cuarto lugar con un 8,2% de los votos.

Al confirmarse la victoria, Juan Pablo Valdés agradeció el respaldo del electorado y llamó a “trabajar juntos para el futuro”. En el búnker oficialista, su hermano y gobernador saliente, Gustavo Valdés, se refirió a la “campaña más sucia que se tenga memoria”, pero destacó la solidez del espacio Provincias Unidas y la defensa del “federalismo”. Gustavo Valdés, que fue electo senador provincial, fue felicitado por los gobernadores que integran el espacio, entre ellos Ignacio Torres de Chubut y Martín Llaryora de Córdoba.

El triunfo de Juan Pablo Valdés también fue celebrado por dirigentes como el presidente de la UCR, Martín Lousteau, y por el PRO, que destacaron el modelo de gestión correntino basado en el desarrollo y la modernización. La jornada contó con la presencia de gobernadores aliados, como Alfredo Cornejo de Mendoza y Carlos Sadir de Jujuy, quienes acudieron a celebrar la victoria junto a los dirigentes locales. (Agencia OPI Santa Cruz)