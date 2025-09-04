El FMI desembarca en Kiev para auditar la ayuda económica en medio de la guerra con Rusia

- Publicidad -

En un claro gesto de respaldo en medio del conflicto bélico con Rusia, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó a Kiev para iniciar una serie de reuniones con autoridades del Ministerio de Hacienda de Ucrania. El objetivo del encuentro es examinar el estado de avance del programa del Servicio Ampliado (SAF) que la entidad multilateral mantiene con el país.

Según informó oficialmente el Ministerio de Hacienda ucraniano a través del sitio Ukrinform, las negociaciones se extenderán durante los próximos días en la capital. La agenda de trabajo se centrará en temas cruciales para la sostenibilidad económica de la nación en guerra, como la preparación del presupuesto estatal para el año 2026, la planificación fiscal a mediano plazo y la discusión sobre reformas estructurales pendientes en el sector financiero.

El titular de la cartera de Hacienda, Sergii Marchenko, destacó la importancia de la visita. “Agradezco al Fondo Monetario Internacional por su apoyo y evaluación, que nos permiten mejorar la estabilidad económica y financiera de Ucrania. Esperamos una semana de conversaciones fructíferas con los expertos del FMI”, señaló el ministro. Además, remarcó que es fundamental “acordar los próximos pasos de cooperación, teniendo en cuenta la situación actual y las necesidades del presupuesto estatal para los próximos años”.



En el marco del programa SAF, diseñado para el período 2023-2027 por un total de 15.500 millones de dólares, Ucrania ya ha recibido nueve tramos que suman aproximadamente 10.600 millones de dólares.

Mirando hacia el futuro, la primera ministra de Ucrania, Yuliya Svyrydenko, adelantó que es probable que el gobierno solicite financiamiento adicional al organismo. La incertidumbre sobre la duración de la guerra y la próxima finalización del programa actual en 2027 hacen prever que la necesidad de debatir un nuevo plan de asistencia será uno de los puntos centrales durante esta revisión. (Agencia OPI Santa Cruz)