Elecciones 2025: el Gobierno destinará más de $13.200 millones para financiar las campañas de los partidos

El Gobierno nacional oficializó el presupuesto destinado al financiamiento de las campañas políticas de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, fijando un monto total que supera los 13.200 millones de pesos. La medida fue comunicada a través de la Resolución 375/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa, que lleva la firma del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, detalla cómo se distribuirá el aporte estatal entre las distintas categorías. Para las campañas de diputados nacionales se asignará una partida de $8.815.610.700,67, mientras que para la contienda por las bancas de senadores nacionales el monto será de $4.407.805.350,33.

Según lo establecido, la Dirección Nacional Electoral (DINE) será el organismo responsable de repartir estos fondos entre las agrupaciones políticas que presenten candidatos en cada uno de los distritos del país. Asimismo, esta entidad tendrá la tarea de ejecutar las sanciones que eventualmente disponga la Justicia Nacional Electoral por infracciones a la normativa vigente.

El texto de la resolución aclara que el gasto se cubrirá con los créditos presupuestarios ya asignados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025. Además, se confirmó que la Dirección de Programación y Control Presupuestario del área emitió la certificación que garantiza la disponibilidad de los fondos para ser transferidos a los partidos. (Agencia OPI Santa Cruz)