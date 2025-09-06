Detuvieron a un hombre en un operativo antidroga que culminó en El Calafate

- Publicidad -

Gendarmería Nacional detuvo en El Calafate a un hombre que recibió un paquete señuelo durante un procedimiento antinarcóticos que se inició mediante un operativo de vigilancia de la carga que provenía de Tucumán.

La droga fue incautada durante un operativo en Tucumán y quedó bajo control judicial, y el mismo paquete vacío prosiguió el despacho hacia El Calafate como ciudad de destino.

El paquete fue enviado en una caja por transporte de cargas y el seguimiento por las fuerzas federales se estableció por pedido de la Justicia Federal de Tucumán.

- Publicidad -

Por autorización del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán se pidió la intervención de agentes de Gendarmería Nacional en Santa Cruz, quienes detuvieron en la villa turística a un joven de 19 años que se presentó a retirar la carga.

El joven reside en El Calafate desde hace menos de un año y trabaja en el sector gastronómico, quedó incomunicado y bajo disposición de la Justicia Federal. (Agencia OPI Santa Cruz)